Call of Duty Black Ops Cold War: Preisanstieg und kein kostenloses Next-Gen-Upgrade

Wie Activision einräumte, wird "Call of Duty: Black Ops Cold War" auf den beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5 etwas mehr kosten. Darüber hinaus wird es kein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version geben.

"Call of Duty Black Ops Cold War" erscheint im November.

Im Laufe des gestrigen Abends wurde der First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ endlich offiziell angekündigt. Ergänzend dazu nannte Activision weitere Details zu den Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen.

Wie das Unternehmen unter anderem einräumte, wird „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X zehn US-Dollar beziehungsweise Euro mehr kosten als auf den aktuellen Systemen. Aus diesem Grund wird auch auf ein kostenloses Update auf die jeweilige Next-Gen-Version verzichtet. Wer zu einem späteren Zeitpunkt von der PS4 auf die PS5 beziehungsweise von der Xbox One auf die Xbox Series X wechseln möchte, sollte laut Activision das zehn US-Dollar beziehungsweise Euro teurere Cross-Gen-Bundle erwerben.

Kostenpflichtiges Upgrade für die Retail-Versionen

Mit diesem könnt ihr von der PS4 beziehungsweise der Xbox One auf die entsprechende Next-Gen-Fassung wechseln. Wer hingegen die Retail-Version von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf der PS4 oder der Xbox One erwerben sollte, wird beim Wechsel auf die Konsolen der neuen Generation ebenfalls mit zehn Euro oder US-Dollar zusätzlich zur Kasse gebeten. Gleichzeitig steht das besagte Next-Gen-Upgrade auch für die digitale Current-Gen-Version zur Verfügung.

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Termin, Trailer, Open Beta, Vorbesteller-Boni und Editions bestätigt

Wer auf das kostenpflichtige Upgrade verzichtet, kann „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf der PS5 und der Xbox Series X natürlich auch über die Abwärtskompatibilität der Konsolen spielen – dann allerdings ohne technische Verbesserungen. Offiziellen Angaben zufolge bekommt „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf der PS5 und der Xbox Series X verschiedene technische Optimierungen wie eine höhere Framerate, Hardware-Raytracing, kürzere Ladezeiten und mehr spendiert.

Alle weiteren Details zum Cross-Generation-Programm des Shooters findet ihr auf der offiziellen Website. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am 13. November 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 folgen aller Voraussicht nach zum Launch der Systeme.

Quelle: Support Activision

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War