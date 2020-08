Call of Duty Black Ops Cold War: Termin, Trailer, Open Beta, Vorbesteller-Boni und Editions bestätigt

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint im November.

Auch wenn sich die Überraschung nach den vorangegangenen Leaks sehr in Grenzen hält: Der Termin von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ steht fest. Während die Enthüllung in „Warzone“ weiterhin läuft, verweisen die um 19:30 Uhr freigeschalteten Vorbesteller-Seiten auf den 13. November 2020. An diesem Tag wird der neue Shooter den weltweiten Markt erobern.

Auch wurden offizielle Angaben zu den verfügbaren Editions gemacht. Gekauft werden kann „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als Standard Edition, als Cross-Gen-Bundle und als Ultimate Edition.

Die Standard-Edition des Shooters schlägt mit 69,99 Euro zu Buche und umfasst neben dem Spiel das Konfrontation-Waffenpaket. 74,99 Euro müssen für das Cross-Gen-Bundle bezahlt werden. Es umfasst ebenfalls das Konfrontation-Waffenpaket und zugleich die Möglichkeit, ohne Zusatzkosten in den Besitz der Next-Gen-Fassung zu kommen.

PlayStation-Spieler bekommen beim Kauf des Bundles also die PS4- und PS5-Versionen. Letztere kann natürlich erst zum Launch der neuen Konsole gespielt werden.

Inhalte der Ultimate Edition

Für 99,99 Euro darf die Ultimate Edition von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ erworben werden. Zu den Bestandteilen zählen:

Generationenübergreifende Version von Black Ops Cold War

Land-, Wasser- und Luft-Paket

3 Operator-Skins

3 Fahrzeug-Skins

3 Waffenbaupläne

Battle Pass-Bundle (Battle Pass Saison 1 + 20 Stufensprünge)

Konfrontation-Waffenpaket

Für alle Versionen gilt: Vorbesteller werden besonders belohnt. Sie erhalten einen Vorabzugriff auf die offene Beta sowie den legendären Operator Frank Woods und ein Sturmgewehr-Waffenbauplan zur direkten Verwendung in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“.

Vorbestellungen werden unter anderem im PlayStation Store angenommen:

Setting im Kalten Krieg

„Black Ops Cold War“ versetzt euch in den Kalten Krieg und spielt in den frühen 1980er Jahren, mit einigen Rückblenden in das Jahr 1968 hinein. Gekämpft wird an Orten wie Ost-Berlin, Vietnam, Türkei und im Hauptquartier des sowjetischen KGB. Als Elite-Agent verfolgt ihr die Spur einer zwielichtigen Figur namens Perseus, die auf einer Mission ist, das globale Machtgefüge ins Wanken zu bringen und den Lauf der Geschichte zu ändern.

„Steig hinab in das dunkle Herz einer weltweiten Verschwörung an der Seite der legendären Charaktere Woods, Mason und Hudson sowie neuen Agenten, die einen Plan verhindern wollen, der jahrzehntelang geschmiedet wurde. Über die Kampagne hinaus nutzen die Spieler ein Waffenarsenal aus den Zeiten des Kalten Krieges auch in der nächsten Generation des Mehrspieler- und des Zombies-Spielerlebnisses“, so die Macher in der offiziellen Beschreibung.

Zu den Features zählen:

Charakter-Editor für eigene Spielfigur: Mit einem Editor könnt ihr euren eigenen Charakter erstellen und dabei das Geschlecht, einen Namen und einen militärischen Hintergrund wählen. Sogar die Wahl eines psychologischen Profils ist möglich. Einen Einfluss auf das Gameplay hat das Ganze nicht.

Mit einem Editor könnt ihr euren eigenen Charakter erstellen und dabei das Geschlecht, einen Namen und einen militärischen Hintergrund wählen. Sogar die Wahl eines psychologischen Profils ist möglich. Einen Einfluss auf das Gameplay hat das Ganze nicht. Mehrere Wege: In den Missionen werdet ihr mit mehreren Entscheidungsmöglichkeiten konfrontiert, beispielsweise bei der Befragung von bestimmten Figuren. Die Entscheidungen sollen nicht näher genannte Auswirkungen haben.

In den Missionen werdet ihr mit mehreren Entscheidungsmöglichkeiten konfrontiert, beispielsweise bei der Befragung von bestimmten Figuren. Die Entscheidungen sollen nicht näher genannte Auswirkungen haben. Mehrere Enden: Einige der Entscheidungen werden sogar einen Einfluss auf das Ende des Spiels auswirken, denn die Kampagne hat mehrere Enden.

Einige der Entscheidungen werden sogar einen Einfluss auf das Ende des Spiels auswirken, denn die Kampagne hat mehrere Enden. Optionale Nebenmissionen: In „Black Ops Cold War“ gibt es Nebenmissionen, die zunächst freigeschaltet werden müssen.

Crossplay und Gratis-DLC

„Cal of Duty Black Ops Cold War“ bietet eine Crossplay-Unterstützung für Systeme der aktuellen und der nächsten Generation mit Cross-Progression über alle Modi hinweg. Nach dem Launch sollen kostenlose Inhalte nachgereicht werden, darunter Mehrspieler-Karten und -Modi, Zombies-Erfahrungen und Community-Events. Darüber hinaus erfolgt eine enge Verschmelzung mit „Warzone“.

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zur Kampagne und ein paar ebenfalls heute veröffentlichte Bilder:

