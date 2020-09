Resident Evil Village: Weitere Details und Eindrücke auf der TGS 2020

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Ende des Monats wird mit der Tokyo Game Show 2020 das nächste große Event stattfinden, das aufgrund der COVID-19-Pandemie lediglich in einer digitalen Fassung abgehalten wird.

Nachdem uns im Laufe des heutigen Tages bereits das Line-Up des japanischen Publishers Square Enix vorgestellt wurde, wurde nun ein weiterer Titel bestätigt, der im Rahmen der digitalen Tokyo Game Show 2020 präsentiert wird. Die Rede ist von Capcoms Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“, das im kommende Jahr das Licht der Welt erblicken wird.

Ursprünglich sollten die wartenden Fans bereits im kürzlich zu Ende gegangenen Monat August mit einem umfangreichen Update zu „Resident Evil Village“ bedacht werden. Wie wir mittlerweile wissen, wurde aus diesem Vorhaben leider nichts. Ein Umstand, für den sich Capcom im Zuge der heutigen Ankündigung noch einmal entschuldigte.

Die digitale Version der Tokyo Game Show findet vom 24. bis zum 27. September 2020 statt. Somit müssen wir uns nur noch rund drei Wochen gedulden, ehe uns frische Informationen und sicherlich auch Spielszenen zu „Resident Evil Village“ ins Haus stehen.

Der neueste Ableger der langlebigen Horror-Reihe befindet sich für den PC, die Xbox Series X und die PlayStation 5 in Entwicklung. Da „Resident Evil Village“ in der angestrebten Vision auf den alten Konsolen nicht machbar ist, entschlossen sich die Entwickler von Capcom bewusst dazu, auf einen Cross-Generation-Ansatz beziehungsweise Umsetzungen für die Xbox One und die PlayStation 4 zu verzichten.

Resident Evil Village will be part of Tokyo Game Show 2020 Online and Capcom’s own TGS LIVE 2020!https://t.co/jXTSrLQqkI

We know that gamers were excited to learn more in August so we apologize for the delay. Stay tuned.#REVillage #ResidentEvil

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) September 1, 2020