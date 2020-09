Square Enix: Das Line-Up für die TGS 2020 – Zahlreiche Präsentationen versprochen

Square Enix präsentiert auf der TGS 2020 zahlreiche Titel.

Auch die Tokyo Game Show 2020 kann aufgrund der COVID-19-Krise nicht in der geplanten Version stattfinden, da es schlichtweg nicht möglich ist, die Sicherheit der Aussteller und Besucher zu gewährleisten.

Daher entschlossen sich die Veranstalter der Tokyo Game Show dazu, in diesem Jahr auf eine rein digitale Ausgabe der führenden asiatischen Messe für Videospiele zu setzen. Wenig überraschend ist der japanische Publisher Square Enix mit von der Partie, der laut eigenen Angaben eine Vielzahl an Spielen im Gepäck hat, die im Rahmen der digitalen Tokyo Game Show 2020 präsentiert werden – unter anderem in Form von Livestreams.

In diesem Jahr kommen vor allem Anhänger der „Dragon Quest“-Franchise auf ihre Kosten und dürfen sich auf gleich sieben unterschiedliche Projekte freuen – darunter die hierzulande im Dezember 2020 für die PS4 und die Xbox One erscheinende „Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age S – Definitive Edition“ oder „Dragon Quest X Online“.

Welche Titel sonst noch präsentiert werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Square Enix: Das Tokyo Game Show 2020-Line-Up des Publishers

Babylon’s Fall (PS4, PC)

Balan Wonderworld (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (Switch)

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age S – Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC)

Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project (Arcade, iOS, Android)

Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key (iOS, Android)

Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, iOS, Android)

Dragon Quest Tact (iOS, Android)

Dragon Quest Walk (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy Trading Card Game

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch)

Manga UP!

Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC)

Romancing SaGa Re: Universe (iOS, Android)

Square Enix Music

Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi (iOS, Android)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)

Die digitale Ausgabe der Tokyo Game Show 2020 findet vom 24. bis zum 27. September 2020 statt.

Quelle: Gematsu

