Assassin’s Creed Valhalla: Installationsgröße bekannt – So viel Speicherplatz wird benötigt

"Assassin's Cree Valhalla" erscheint im November 2020.

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts dürfte zweifelsohne „Assassin’s Creed Valhalla“ gehören, das zur Zeit bei Ubisoft Montreal entsteht.

Auch wenn bis zum finalen Release des Action-Rollenspiels noch einige Wochen ins Land gehen werden, sickerte schon jetzt durch, wie viel Speicherplatz ihr reservieren müsst. Wie aus einem entsprechenden Produkteintrag im Xbox Store hervorgeht, liegt die Installationsgröße von „Assassin’s Creed Valhalla“ bei knapp 50 Gigabyte. Bisher gelten diese Angaben zwar nur für die Xbox One-Fassung, auf der PlayStation 4 dürfte sich der Speicherhunger des Wikinger-Abenteuers aber wohl in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Euer Erkunderdrang soll belohnt werden

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 17. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich technisch aufpolierte Fassungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 in Arbeit, die pünktlich zum Launch der beiden Systeme das Licht der Welt erblicken.

In „Assassin’s Creed Valhalla“ schlüpft ihr in die Rolle von Eivor und brecht auf der Suche nach Ruhm mit einem Trupp Wikinger zu Raubzügen in Richtung Großbritannien auf. Genau wie in den Vorgängern „Origins“ beziehungsweise „Odyssey“ wartet auch in „Valhalla“ eine große offene Welt darauf, von euch erkundet zu werden.

Wie die Entwickler von Ubisoft Montreal in dieser Woche versprachen, sollen Spieler, die sich abseits der Haupthandlung auf die Suche nach Geheimnissen begeben, mit einer Vielzahl an Extras belohnt werden. Diese reichen von Details zur Hintergrundgeschichte bis hin zu besonders mächtigen oder seltenen Ausrüstungsgegenständen.

