Kena Bridge of Spirits: Ambitioniertes Indie-Abenteuer erscheint zunächst nur digital

Wie die Entwickler von Ember Lab einräumten, wird das vielversprechende Indie-Abenteuer "Kena: Bridge of Spirits" zum Release in einer rein digitalen Fassung veröffentlicht. Über eine Retail-Version wird laut offiziellen Angaben allerdings nachgedacht.

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint unter anderem für die PS5.

Zu den interessantesten Third-Party-Produktionen, die im Rahmen von Sony Interactive Entertainments Online-Event zur PS5 angekündigt wurden, dürfte zweifelsohne das Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ gehören.

„Kena: Bridge of Spirits“ befindet sich beim Indie-Studio Ember Lab in Arbeit und wird für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Läuft alles wie geplant, dann wird das Fantasy-Abenteuer pünktlich zum Launch der PS5 erscheinen. Wie die Verantwortlichen von Ember Lab einräumten, werden Spieler, die sich „Kena: Bridge of Spirits“ gerne in das heimische Regal stellen möchten, erst einmal leer ausgehen.

Kostenloses Upgrade auf die PS5-Version wird unterstützt

Demnach wird das Action-Adventure zum Launch ausschließlich in einer digitalen Fassung veröffentlicht. Zwar denken die Verantwortlichen von Ember Lab laut eigenen Angaben über eine Retail-Version von „Kena: Bridge of Spirits“, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte, nach, offiziell bestätigen kann das Studio dahingehend aber noch nichts.

Wie kurz nach der offiziellen Enthüllung bestätigt wurde, gehört „Kena: Bridge of Spirits“ zu den Titeln, die ein kostenloses Upgrade von der PlayStation 4- auf die PlayStation 5-Fassung ermöglichen. Weitere Details zum Next-Gen-Upgrade-Programm ihres neuen Projekts möchten die Entwickler von Ember Lab zu gegebener Zeit nennen.

„Kena: Bridge of Spirits“ verfrachtet euch in eine Welt, die von den „Rot“ genannten Geisterwesen bewohnt wird. Im Laufe ihres Abenteuers greift die Protagonistin Kena auf die kleinen Wesen zurück und nutzt diese beispielsweise, um Hindernisse aus der Welt zu schaffen oder Feinde zu bekämpfen.

