Xbox Series X: Konsole ein teurer Spaß? Frische Gerüchte zum Launchzeitraum

Die Xbox Series X erscheint im November 2020.

Im Jahr 2013 nutzten Microsoft und Sony Interactive Entertainment die traditionell im Juni stattfindende E3, um den Preis und den Launchtermin der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One zu nennen.

In diesem Jahr hingegen halten sich die Unternehmen mit konkreten Details zur Markteinführung der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X sehr bedeckt. Microsoft bestätigte aber immerhin, dass die Xbox der neuen Generation im November 2020 das Licht der Welt erblickt.

Microsofts Konsole ein teurer Spaß?

Nachdem ein Industrie-Insider kürzlich darauf hinwies, dass die Xbox Series X in der ersten Novemberwoche veröffentlicht werden soll, könnte ein aktuelles Gewinnspiel die Gerüchte noch einmal untermauern. Dieses wird von Taco Bell in den USA veranstaltet und findet vom 23. September bis zum 4. November 2020 statt. Weiter heißt es in der offiziellen Beschreibung, dass die glücklichen Gewinner vor „allen anderen in den Genuss der Xbox Series X“ kommen werden.

Da das Gewinnspiel am 4. November 2020 endet, wird spekuliert, dass der Launch der neuen Xbox in der gleichen Woche erfolgt. Damit wären wir wieder beim 6. November 2020, der in den vergangenen Tagen bereits als möglicher Launchtermin durch die Gerüchteküche geisterte. Neben den vermeintlichen Details zum Launchzeitfenster der Xbox Series X erreichten uns heute auch Gerüchte zum Preis der Xbox der neuen Generation.

Zum Thema: Xbox Series X: Microsoft ist für Preis und Termin noch nicht bereit

Erst im vergangenen Monat berichtete die Journalistin Alanah Pearce, dass ihr ein Foto aus einem Retail-Store zugesandt wurde. Dort wurde die Xbox Series X mit einem Preis von 599 US-Dollar ausgewiesen. Auf Facebook tauchte nun eine weitere Promotion auf, in der der Preis der Xbox Series X ebenfalls mit umgerechnet 599 US-Dollar angegeben wird. Könnte es sich bei der Xbox der nächsten Generation also in der Tat um einen teuren Spaß handeln?

Microsoft selbst wollte die aktuellen Gerüchte um die Xbox Series X bisher nicht kommentieren. Darüber hinaus lässt der Redmonder Konzern weiterhin offen, wann mit weiteren Details zur Markteinführung der neuen Xbox zu rechnen ist.

Taco Bell Xbox Series X Giveaway 🔔 Taco Bell’s Experience 8 (E8) Starts Sept 23rd to Nov 4th 2020. Get your chance to win Xbox Series X before anyone can buy it by buying a medium or large drink that has code on it. pic.twitter.com/S4Qpz6IrdR — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 3, 2020

