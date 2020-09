Avalanche Studios: „Just Cause“-Entwickler sucht neue Mitarbeiter für das bisher ambitionierteste AAA-Spiel des Unternehmens

Die "Just Cause"-Entwickler der Avalanche Studios suchen nach neuen Mitarbeitern, um das größte AAA-Spiel der bisherigen Firmengeschichte zu entwickeln. Was könnte sich hinter dem Projekt verstecken?

Die Avalanche Studios sind vor allem für ihre „Just Cause“-Reihe bekannt, jedoch hatte man auch an einigen weiteren Spielen gearbeitet. Darunter finden sich Titel wie“Mad Max“ und“Rage 2″, wobei man auch als Publisher von „Generation Zero“ sowie der „theHunter“-Reihe fungierte. Nun befinden sich die Entwickler auf die Suche nach neuen Mitarbeitern.

Ein ambitioniertes Projekt

Für die New Yorker Abteilung der Avalanche Studios werden neue Entwickler gesucht, die an dem größten AAA-Spiel der bisherigen Unternehmensgeschichte arbeiten sollen. Zuletzt hatte Avalanche Studios New York im Jahre 2015 mit „Just Cause 3“ einen eigenen Titel veröffentlicht.

Der Industrieanalyst MauroNL hat auf Twitter einige Details aus den Stellenausschreibungen zusammengefasst. Demnach sucht man nach einem Gameplay Animation Programmer, da man die Qualität der Animationen noch weiter verbessern möchte. Dafür muss man die hauseigene Animationstechnologie bis an die Grenzen treiben. Zudem befindet man sich auf der Suche nach einem Senior World Designer, der die Spielwelt auf allen Ebenen plant, entwirft und baut. Er wird für die Welt, die Biome, die Sehenswürdigkeiten, die Orte, die Straßen und die Flüsse verantwortlich sein, damit alle wundervoll miteinander verbunden wird.

Die Avalanche Studios Group arbeitete 2018 an sechs unterschiedlichen Projekten, die auf ihre vier Standorte aufgeteilt wurde. Die New Yorker Abteilung ist für die Entwicklung von AAA-Spielen zuständig, wobei sie voraussichtlich an einem Open-World-Spiel für die nächste Konsolengeneration arbeitet. Beide Aspekte wurden mehrfach in den Stellenausschreibungen erwähnt.

Sobald weitere Details zum nächsten Projekt der Avalanche Studios enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Avalanche Studios (via MauroNL)

