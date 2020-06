Avalanche Studios: Neuer Ableger in Liverpool gegründet – Paul Rustchynsky im Kernteam

Die Avalanche Studios sind vor allem für die Open-World-Sandbox-Actionserie „Just Cause“ bekannt. Doch darüber hinaus zeigten sie auch mit „Rage 2“ und „Mad Max“ sowie kleineren Projekten wie „Generation Zero“ oder „Hunter: Call of the Wild“, was sie auf dem Kasten haben.

Offenbar läuft das Geschäft sehr gut, sodass die Avalanche Studios in Liverpool eine neue Betriebsstätte eröffnet haben. Nach den Niederlassungen in Stockholm, New York und Malmö handelt es sich inzwischen um die vierte Niederlassung des Unternehmens.

Das Studio in Liverpool wird mit einem Kernteam aus fünf Mitgliedern gegründet. Auf Twitter hat der Game Director Paul Rustchynsky bereits bestätigt, dass er zu den fünf Gründungsmitgliedern gehört. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen mehr als 50 neue Mitarbeiter für das Studio rekrutiert werden. 20 neue Stellen wurden bereits ausgeschrieben.

Paul Rustchynsky hat übrigens erst vor wenigen Tagen bestätigt, dass er in den vergangen 18 Monaten an dem Kürzlich angekündigten „Project CARS 3“ gearbeitet hat. Die Arbeit an dem Rennspiel ist für ihn offenbar abgeschlossen, sodass er sich neuen Herausforderungen stellen kann.



Außerdem im Kernteam in Liverpool:

We’ll be building a talented team of 50+ people over the next 2 years. If you want to be part of it then checkout our plans for the studio and the available roles. https://t.co/u2pu8VrYsQ

Check out what Avalanche CEO @PimHolfve had to say about it all:

“Liverpool’s thriving gaming development scene is really appealing to us as Avalanche Studios Group grows through the shared experience and influences of existing and new game developers.“https://t.co/gqfb2goF33

— Paul Rustchynsky (@Rushy33) June 7, 2020