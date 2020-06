Project CARS 3: Driveclub-Macher leitet die Entwicklung, weitere Evolution Studios-Veteranen dabei

Einige Veteranen der Evolution Studios, die zuvor "Driveclub" hervorgebracht haben, sind bei den Slightly Mad Studios in Schlüsselpositionen an der Entwicklung des neuen Rennspiels „Project CARS 3“ beteiligt.

In dieser Woche haben der Publisher Bandai Namco Entertainment und die Entwickler der Slightly Mad Studios das neue Rennspiel „Project CARS 3“ angekündigt. Inzwischen wurden noch einige Hintergrund-Details zu dem Projekt bekannt gegeben, die vor allem das verantwortliche Entwicklerteam betreffen.

Evolution Studios-Veteranen mit an Bord

So hat Paul Rustchynsky bekannt gegeben, dass er als Game Director für „Project CARS 3“ verantwortlich ist. Rustchynsky ist für Rennspiel-Fans auf der PS4 ein bekannter Name, da er zuvor bei den Evolution Studios bereits als Game Director das PS4-exklusive „Diveclub“ hervorgebracht hat. Auf Twitter bestätigte er, dass er seit etwa 18 Monaten an dem neuen Spiel arbeitet.

Neben Paul Rustchynsky arbeiten weitere Entwicklerveteranen aus den Evolution Studios am kommenden „Project CARS 3“. So arbeitet der Principal Sound Sesigner Tim Shepherd jetzt bei Slightly Mad als Lead Audio Designer. Und auch der Principal Vehicle Handiling Designer Nick Pope und der Physics Coder David Kirk sind mit von der Partie.

Für Rennspiel-Fans ist das offenbar eine gute Meldung, da die Entwicklerveteranen zuvor mit „Driveclub“ bereits bewiesen haben, was sie zu Leisten im Stande sind. Auch wenn „Driveclub“ zum Launch enttäuschte so entwickelte sich das Spiel zu einem Highlight auf der PS4. Es bleibt aber noch abzuwarten wie viel „Driveclub“-Einfluss „Project CARS 3“ haben wird.

„Project Cars 3“ wird voraussichtlich im im Sommer 2020 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Unsere bisherigen Meldungen zu „Project CARS 3“ findet ihr in der Themen-Übersicht. Nachfolgend könnt ihr einige frische Screenshots ansehen.

