Project CARS 3: Am Konzept der realistischen Simulation wird festgehalten

"Project CARS 3" erscheint im Sommer.

Nachdem die Arbeiten an „Project CARS 3“ bereits vor einer ganzen Weile bestätigt wurden, erfolgte heute auch die offizielle Ankündigung des Rennspiels.

Mit dieser ging die Veröffentlichung eines ersten Trailers einher, der einem Teil der Serien-Fans ein wenig zu actionreich inszeniert wurde. Der eine oder andere äußerte daher die Befürchtung, dass „Project CARS 3“ möglicherweise etwas arcadelastiger ausfallen wird als die beiden Vorgänger. Befürchtungen, die wir laut offiziellen Angaben guten Gewissens zu den Akten legen können.

Entwickler versprechen den nächsten großen Schritt

Wie Ian Bell, CEO der Slightly Mad Studios, versicherte, wird auch bei „Project CARS 3“ am Konzept der realistischen Simulationen festgehalten. Gleichzeitig verfolgen die Entwickler das Ziel, mit dem Nachfolger den nächsten großen Schritt zu unternehmen. „Project CARS 3 ist ein Game-Changer. Mit allem einer Sim, das man sich wünschen kann, mit all dem Spaß, den man sich wünschen kann“, so Bell.

Zum Thema: Project CARS 3: Rennspiel mit Trailer angekündigt – Details und Launch-Zeitraum

Und weiter: „Das Handlung wurde massiv verbessert. Die Eingaben auf den Pads werden umgewandelt und das Force-Feedback ist erstaunlich. Auch der Karriere-Modus wurde massiv eingebunden. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Wir hier sind stolz.“

Gleichzeitig heißt es, dass es den Entwicklern der Slightly Mad Studios darüber hinaus gelang, den Simulations-Aspekt der „Project CARS“-Reihe deutlich zu verbessern. Weitere Details und Eindrücke werden zu gegebener Zeit folgen.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Project CARS 3