Project CARS 3: Rennspiel mit Trailer angekündigt – Details und Launch-Zeitraum

Dass aktiv an "Project CARS 3" gearbeitet wird, ist seit vielen Monaten kein Geheimnis mehr. Inzwischen erfolgte die formelle Ankündigung mit Details und ersten Rennszenen.

In "Project CARS 3" könnt ihr eure Flitzer wieder individuell anpassen.

Der Publisher Bandai Namco Entertainment und die Entwickler der Slightly Mad Studios haben mit „Project CARS 3“ einen neuen Teil der Rennspielreihe angekündigt. Erscheinen soll der neue Teil im Sommer dieses Jahres für die Konsolen PS4 und Xbox One sowie für den PC.

Einen ersten Trailer könnt ihr euch zu „Project CARS 3“ bereits anschauen. Ihr startet ihn unterhalb dieser Zeilen. Aussagekräftige Gameplay-Szenen solltet ihr nicht erwarten. Vielmehr werden einige actionreich zusammengeschnittene Rennszenen gezeigt.

In der offiziellen Pressemeldung heißt es: „Macht euch bereit für eure Fahrer-Reise. Besitzt, verbessert und und passt Hunderte von Straßen- und Rennwagen der Elite-Marken an. Personalisiert eure Rennheldenpersönlichkeit. Und dann bahnt euch an atemberaubenden globalen Orten rasend euren Weg vom Wochenendkrieger zur Rennlegende.“

Mehr als 200 Fahrzeuge

Laut der offiziellen Beschreibung umfasst „Project CARS 3“ mehr als 200 Fahrzeuge, mit denen ihr über mehr als 140 Strecken düsen könnt. Bei einem Vergleich mit den Vorgängern kommen neue Modi, weitere Individualisierungs- und Upgrade-Möglichkeiten und ein neues Reifenmodell hinzu.

Außerdem erlebt ihr im Racer einen Tag- und Nacht-Zyklus, verschiedene Jahreszeiten, Crash-Effekte, eine überarbeitete und verbesserte KI, einen umfangreichen Karriere-Modus, Multiplayer-Rennen, tägliche Herausforderungen und eine VR-Unterstützung für Virtual Reality-Brillen auf dem PC. Zu den weiteren Neuerungen zählen:

Rivals-Modus: Darin treten die Spieler gegen die Geister-Autos anderer Fahrer an und sind bestrebt, deren Zeiten zu schlagen. Mit den Rivals werden die Community-Events ersetzt.

Darin treten die Spieler gegen die Geister-Autos anderer Fahrer an und sind bestrebt, deren Zeiten zu schlagen. Mit den Rivals werden die Community-Events ersetzt. Skill-Based-Matchmaking: In diesem Modus werden passende Fahrer mit ähnlichem Fertigkeits-Level herausgesucht.

Vor einem Jahr gab der Studio-Chef Ian Bell zu verstehen, dass „Project CARS 3“ schon in der damaligen Version „mindestens 200 Prozent besser“ als der Vorgänger sei. „Ich kann nicht aufhören, es zu spielen, und ich sollte in dieser Phase erschöpft sein…“, so seine Worte. Dennoch sollte es ein Jahr bis zur finalen Ankündigung dauern.

Zum Thema

Wie es um die Unterstützung der im Herbst erscheinenden Konsolen PS5 und Xbox Series X steht, gaben Bandai Namco und die Slightly Mad Studios zunächst nicht bekannt. Aufgrund der recht nahen Veröffentlichung ist es aber denkbar, dass die Unternehmen eine optimierte Next-Gen-Fassung nachreichen werden.

Unsere bisherigen Meldungen zu „Project CARS 3“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst. Zunächst solltet ihr euch den Trailer zur Ankündigung nicht entgehen lassen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Project CARS 3