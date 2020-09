Modern Warfare & Warzone: Neues Playlist-Update veröffentlicht – Fahrzeuge sind zurück

Für "Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" wurde ein neues Playlist-Update veröffentlicht, das weitere Änderungen an den verfügbaren Spielvarianten vornahm.

Die Fahrzeuge sind zurück.

Infinity Ward hat für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ ein neues Playlist-Update veröffentlicht. Laut der Angabe des Entwicklers sind die Änderungen auf allen Plattformen verfügbar.

Mit dem neuen Update wurde unter anderem Morte in das Spiel eingeführt. Er ist Teil eines nach ihm benannten Bundles. Das „Morte Operator Bundle“ umfasst nicht nur den Kämpfer im „imposanten Old West-Stil“, sondern auch zwei Blaupausen für ein legendäres Scharfschützengewehr und ein legendäres Sturmgewehr. Sie sind mit roten, weißen und grünen „Morte“-Leuchtspuren zu Ehren seines italienischen Erbes versehen.

Party- und Gunfight-Modi verfügbar

Gefeiert wird der Neuzugang mit Party-Modi, die mit nicht-traditionellen Erfahrungen wie Gun Game bestückt sind. „Macht euch keine Sorgen über Kills, Deaths, Siege oder Verluste, denn sie alle zählen in dieser Playlist nicht. Was jedoch zählt, sind die Freunde (oder Feinde), die ihr auf eurem Weg gewinnt“, so Infinity Ward.

Weitere Playlists umfassen in dieser Woche zwei 2v2-Gunfight-Modi, darunter der Standard-Gunfight-Modus und der OSP-Modus (Gunfight On-Site Procurement), bei dem das Loadout auf dem, was ihr auf der Karte aufnehmen könnt, basiert. Standard Ground War ersetzt Boots on the Ground War, während Demolition direkt aus dem Quick Play-Menü in den Fokus der Featured Playlist wechselt. Auch „Shoot the Ship“ ist wieder mit dabei.

In Bezug auf „Warzone“ sollt ihr euch für das kommende Wochenende bereitmachen, wenn 50v50 Warzone Rumble zurückkehrt, bei dem ein Erlebnis rund um das Verdansk-Stadion stattfinden wird. Abgerundet wird das Ganze vor und während des Wochenendes mit den klassischen Modi Battle Royale und Plunder. Nachfolgend seht ihr die Playlist-Änderungen in der Übersicht:

Modern Warfare

Ground War

Gunfight OSP

Demolition

Party Modes (FFA moshpit)

Shoot the Ship

Warzone

Removing Plunder: Blood Money

Removing King Slayer Trios

Adds Plunder Trios

Wenige Stunden später kam ein weiteres Playlist-Update hinzu, mit dem unter anderem der Text-Chat aus Plunder entfernt wurde:

A small playlist update is deploying now to all platforms!#ModernWarfare

– Adding Gunfight (replaces Blueprint Gunfight)

– Updating the Ground War playlist to say ‘Ground War’#Warzone

– Removing text chat from Plunder

– Updating weapons in the gulag — Infinity Ward (@InfinityWard) September 9, 2020

Warzone wieder mit Fahrzeugen

Infinity Ward weist darauf hin, dass in „Warzone“ wieder die Fahrzeuge zum Einsatz kommen können. Sie mussten kurzfristig aus dem Spiel genommen werden, da es Spielern gelang, mithilfe der Fahrzeuge komplette Server abstürzen zu lassen. Aufgrund eines Glitches war es möglich, an bestimmten Stellen die Karte zu verlassen, was diesen Fehler auslöste.

