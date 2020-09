Monster Boy and the Cursed Kingdom: Inkl. Gratis-Upgrade für PS5 & Xbox Series X angekündigt

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint der 2D-Plattformer "Monster Boy and the Cursed Kingdom" auch für die Konsolen der neuen Generation. Wer den Titel bereits sein Eigen nennen sollte, darf sich auf ein kostenloses PS5- oder Xbox Series X-Upgrade freuen.

"Monster Boy and the Cursed Kingdom" erscheint für die neue Konsolen-Generation.

Ende des Jahres 2018 veröffentlichten Game Atelier und FDG Entertainment den 2D-Plattformer „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ für die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

Nachdem 2019 eine Umsetzung für den PC folgte, werden in ein paar Monaten zwei weitere Plattformen mit dem sympathischen Abenteuer bedacht. Die Rede ist von den beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5. Einen konkreten Termin spendierten die Entwickler der Next-Gen-Portierung bisher zwar nicht, nannten aber immerhin die ersten technischen Details.

Eine Darstellung in 120FPS versprochen

Wie es unter anderem heißt, wird „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 in der nativen 4K-Auflösung und 120 Bildern die Sekunde (via HDMI 2.1) dargestellt. Darüber hinaus dürfen sich alle, die den 2D-Plattformer für die Xbox One oder die PlayStation 4 ihr Eigen nennen, auf ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version freuen.

Auf der PlayStation 5 möchten die Entwickler zudem Gebrauch von den Features des DualSense-Controllers machen. Nähere Details wurden diesbezüglich jedoch nicht genannt. In „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Protagonisten, der sich im Laufe seines Abenteuers in verschiedene Kreaturen verwandeln und deren Fertigkeiten nutzen kann.

Die Spielzeit des 2D-Plattformers beläuft sich auf rund 15 Stunden.

