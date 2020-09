Prince of Persia Remake: Termin und Plattformangaben des letzten Leaks nicht zutreffend, so ein Insider

"Prince of Persia": Wird das Remake diese Woche angekündigt?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Ubisoft an einem Comeback der „Prince of Persia“-Reihe arbeitet.

Vor wenigen Tagen tauchte ein Remake zur Serie bei einem Händler auf, der darauf hinwies, dass der Titel im November 2020 unter anderem für die PlayStation 4, die Xbox One und Switch erscheinen wird. Während Ubisoft zu diesem Thema weiter schweigt, möchte der Analyst und Industrie-Insider Daniel Ahmad alias „ZhugeEx“ bereits mehr wissen.

Offizielle Ankündigung in dieser Woche?

Wie Ahmad berichtet, sind die Angaben des Händlers nicht ganz zutreffend. Während an der Existenz des „Prince of Persia Remakes“ keine Zweifel mehr bestehen dürften, möchte Ahmad in Erfahrung gebracht haben, dass die Neuauflage nicht wie vom Händler angegeben im November veröffentlicht wird. Darüber hinaus soll das Remake nicht für Switch erscheinen.

In wie weit Ahmad mit seinen Aussagen richtig liegt, erfahren wir möglicherweise schon in Kürze. So findet am morgigen Donnerstag, den 10. September um 21 Uhr unserer Zeit die zweite Ausgabe des „Ubisoft Forward“-Formats statt, in der das französische Unternehmen diverse Ankündigungen vornehmen möchte.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge soll sich unter den Enthüllungen auch das Remake zu „Prince of Persia“ befinden. Unter Umständen sind wir also spätestens morgen Abend schlauer.

That leak was wrong in terms of platform and date — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 8, 2020

