Minecraft VR: Update für PlayStation VR erscheint heute

"Minecraft" erhält auf der PS4 einen VR-Support.

Heute bekommen Besitzer von PlayStation VR einen weiteren Grund, ihr Virtual Reality-Headset zu reaktivieren. Denn „Minecraft“ erhält einen VR-Support. Nach dem Update könnt ihr die grobklotzigen Welten etwas intensiver als gewohnt erleben, denn ihr steht mittendrinn.

VR-Support über einen Gratis-Patch

Den Patch, der die VR-Abenteuer in das Spiel bringt, erhalten alle Besitzer der PS4-Version von „Minecraft“ automatisch. Laut der Angabe von Mojang wurden für die VR-Version keine Änderungen am grundlegenden Spiel vorgenommen. „Es handelt sich um genau das Minecraft, das ihr jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr auf der PlayStation 4 spielen könnt“, so die Macher.

Auf ein paar neue Settings und Anleitungen könnt ihr euch trotzdem einstellen. Sie sollen euch dabei behilflich sein, „Minecraft VR“ an eure Bedürfnisse anzupassen. Zudem werden zwei Varianten geboten, das VR-Abenteuer in Angriff zu nehmen. Dazu zählen der Intensiv- und den Wohnzimmer-Modus.

Wie bereits im regulären Spiel könnt ihr mit dem DualShock 4-Controller Gebäude und andere Objekte errichten und in den Kampf ziehen. Allerdings gibt es den Unterschied, dass ihr dabei vollends in die „Minecraft“-Welt eintaucht. „Ich garantiere euch, dass ihr irgendwann eins mit dem Spiel sein werdet“, so Rog Carpenter, Executive Producer bei den Mojang Studios.

Zum Thema

Falls euer Interesse geweckt ist, ihr aber kein Exemplar von „Minecraft“ besitzt: Im PlayStation Store werdet ihr für 18,99 Euro fündig. Ausprobieren könnt ihr damit zugleich die kürzlich veröffentlichte „Jurassic World“-Erweiterung, zu der ihr hier weitere Details vorfindet. Alternativ könnt ihr „Minecraft“ bei Amazon erwerben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Minecraft