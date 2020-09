Torchlight 3: Veröffentlichungstermin enthüllt

"Torchlight 3" verlässt den Early Access.

„Torchlight 3“ wird in Kürze den Early Access verlassen, was mit der finalen Veröffentlichung des Titels einhergeht. Passend dazu wurde heute der Veröffentlichungstermin enthüllt.

Launch in zwei Wochen

Erscheinen wird „Torchlight 3“ demnach am 13. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. Die Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Das gaben der Publisher Perfect World Entertainment und der Entwickler Echtra Games vor wenigen Minuten bekannt . Der Preis beträgt 39,99 Dollar bzw. Euro.

Jede Version von „Torchlight 3“ enthält einen exklusiven Feen-Begleiter:

Steam: Violette Glitzerfee

Violette Glitzerfee Xbox One: Grüne Glitzerfee

Grüne Glitzerfee PlayStation 4: Azurblaue Glitzerfee

Azurblaue Glitzerfee Nintendo Switch: Graue Glitzerfee

„Die vollständige Veröffentlichung von Torchlight 3 wäre ohne die unglaubliche Arbeit des gesamten Echtra-Teams und unserer exzellenten Community von Early-Access-Spielern nicht möglich gewesen“, so Echtra Games CEO und „Torchlight“-Serien-Mitbegründer Max Schaefer in einem Statement.

Man habe das Herz in dieses neue Abenteuer gesteckt und es war laut Schaefer großartig, so viel Unterstützung von den Spielern zu erhalten, während sich das Spiel in der Live-Entwicklung befand.

„Mit den bedeutenden Änderungen, die wir im Laufe der Entwicklung von Torchlight 3 in Early Access vorgenommen haben, haben wir unser Bestes getan, um das Feedback der Spieler so weit wie möglich in das Spiel zu integrieren, wenn wir auf den Start zugehen. Nächsten Monat können wir es kaum erwarten, alle Spieler bei The Frontier willkommen zu heißen“, so das abschließende Statement.

Zum Thema

„Torchlight 3“ ist der Nachfolger der ARPG-Klassiker „Torchlight“ und „Torchlight 2“, die ursprünglich von Runic Games entwickelt wurden. Euch erwartet laut Hersteller ein schneller Dungeon-Crawler, in dem ihr euch euren Weg durch eine Welt voller Horden aus Goblins, Untoten und anderen gefährlichen Netherim-Kreaturen kämpfen müsst.

