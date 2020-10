9 Monkeys of Shaolin: Gameplay-Szenen und eine Demo auf Steam

Der Brawler "9 Monkeys of Shaolin" wird in einem neuen Gameplay-Video vorgestellt, das auf den Launch am 16. Oktober 2020 einstimmt.

Auf Steam kann eine Demo geladen werden.

„9 Monkeys of Shaolin“ nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung. Erscheinen wird der Titel am 16. Oktober 2020 für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Schon heute könnt ihr euch ein neues Video mit erweiterten Gameplay-Szenen anschauen. Der Clip ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Im Video gehen die Macher auf die Story, das Kampf- und Fortschrittssystem sowie Waffen- und Gegnertypen ein. Die Kampagne des Brawlers kann alleine oder im Koop-Modus gespielt werden.

Demo auf Steam

Falls ihr euch schon heute mit „9 Monkeys of Shaolin“ beschäftigen wollt und einen spieletauglichen PC besitzt, dann könnt ihr auf Steam eine Demo laden . Die Prologue-Demo gewährt euch einen ersten Eindruck vom Kampfgeschehen und von den Features. Die ersten beiden Kapitel in der Testversion können alleine oder mit einem Freund im Koop-Modus gespielt werden – Online oder im Splitscreen.

In „9 Monkeys of Shaolin“ seid ihr als Wei Cheng unterwegs. Bei diesem Charakter handelt es sich um einen chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen möchte. Denn diese wurden zuvor von Piraten ermordet.

Dabei setzt der Protagonist die Kampfkunst der legendären Shaolin-Mönche ein und begibt sich mit seinem Kampfstab auf ein „herausforderndes Abenteuer im mittelalterlichen China“. Als Spieler erwarten euch dabei Horden von verschiedenen Gegnertypen.

Der offiziellen Featurebeschreibung lässt sich entnehmen, dass ihr in „9 Monkeys of Shaolin“ auf der Erde und in der Luft kämpft. Zudem setzt ihr magische Siegel ein. Diverse freischaltbare Perks, Gegenstände und Fähigkeiten sind euch dabei behilflich, den Sieg zu erringen.

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Gameplay-Trailer anschauen:

