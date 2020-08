9 Monkeys of Shaolin: Gameplay-Trailer stellt die Kämpfe vor

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von "9 Monkeys of Shaolin" könnt ihr einen Trailer in Augenschein nehmen, der euch mit dem Gameplay-Geschehen vertraut macht.

"9 Monkeys of Shaolin" erscheint Mitte Oktober.

Nach einer Reihe von Verzögerungen steht fest: Das bereits für 2018 geplante „9 Monkeys of Shaolin“ wird am 16. Oktober 2020 auf den Markt gebracht. Entwickelt wurde der Titel für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Einblick in das Kampfgeschehen

Vor dem Launch könnt ihr euch mit einem Gameplay-Trailer vertraut machen, der anlässlich der Gamescom 2020 in den Umlauf gebracht wurde. Er hat eine Länge von 50 Sekunden und zeigt ein paar Ausschnitte aus dem Kampfgeschehen, das euch in „9 Monkeys of Shaolin“ erwartet.

In „9 Monkeys of Shaolin“ seid ihr als Wei Cheng unterwegs. Bei diesem Charakter handelt es sich um einen chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen möchte. Denn diese wurden zuvor von Piraten ermordet.

Dabei setzt der Protagonist die Kampfkunst der legendären Shaolin-Mönche ein und begibt sich mit seinem Kampfstab auf ein „herausforderndes Abenteuer im mittelalterlichen China“. Als Spieler erwarten euch dabei Horden von verschiedenen Gegnertypen.

Der offiziellen Featurebeschreibung lässt sich entnehmen, dass ihr in „9 Monkeys of Shaolin“ auf der Erde und in der Luft kämpft. Zudem setzt ihr magische Siegel ein. Diverse freischaltbare Perks, Gegenstände und Fähigkeiten sind euch dabei behilflich, den Sieg zu erringen. Hinzu kommen:

Mehr als 25 unterschiedliche Level : Chinesische Dörfer, Piratenschiffe, buddhistische Kloster, japanische Herrenhäuser, antike Ruinen und viele mehr.

: Chinesische Dörfer, Piratenschiffe, buddhistische Kloster, japanische Herrenhäuser, antike Ruinen und viele mehr. 10 Arten chinesischer und japanischer Stangenwaffen: Jede Waffe besitzt einzigartige Eigenschaften. Ihr entdeckt die Umgebung und findet weitere Gegenstände.

Jede Waffe besitzt einzigartige Eigenschaften. Ihr entdeckt die Umgebung und findet weitere Gegenstände. Koop-Gameplay: Ladet einen Freund ein und schlagt euch gemeinsam durch die Wellen an Gegnern und meistert das Spiel gemeinsam.

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Gameplay-Trailer anschauen:

