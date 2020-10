Payday 3: Ein neues Lebenszeichen vom Coop-Shooter

Nachdem es um den kooperativen Shooter "Payday 3" in der Vergangenheit sehr still wurde, erreichte uns zum Start in die neue Woche endlich wieder ein Lebenszeichen. Wann mit der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist, steht weiter in den Sternen.

"Payday 3" erscheint wohl erst im Geschäftsjahr 2022/2023.

Bereits Anfang des Jahres 2017 kündigten die Verantwortlichen des finanziell angeschlagenen Unternehmens Starbreeze die laufenden Arbeiten an „Payday 3“ an.

Zum Leidwesen der Fans wurde es in den vergangenen Monaten allerdings recht still um den kooperativen Shooter, was beim einen oder anderen die Befürchtung aufkommen ließ, dass das Projekt der finanziellen Schieflage von Starbreeze zum Opfer gefallen sein könnte. Dies ist erfreulicherweise jedoch nicht der Fall, wie einem aktuellen Tweet zu „Payday 3“ zu entnehmen ist.

Shooter befindet sich in der Design-Phase

Im besagten Tweet wird zum einen darauf hingewiesen, dass „Payday 3“ auf Basis von Epic Games‘ Unreal Engine entsteht. Darüber hinaus merken die Entwickler von Starbreeze an, dass sich der kooperative Shooter aktuell in der Design-Phase befindet. Dies dürfte noch einmal die Angaben untermauern, dass bis zum finalen Release von „Payday 3“ noch einiges an Zeit vergehen wird.

Bereits im vergangenen Jahr wurde darauf hingewiesen, dass „Payday 3“ irgendwann im Zeitraum zwischen 2022 und 2023 für nicht näher genannte Plattformen erscheinen wird. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass neben dem PC die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 mit einer Umsetzung bedacht werden.

Unklar ist ebenfalls, wann mit der ersten Gameplay-Präsentation zu rechnen ist.

ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN

MEMBER COUNT: 100,000 REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET… CONNECTING… ONLINE. TIME: 13:37 STATUS PAYDAY 3 ☑️CONFIRMED

☑️DESIGN PHASE

☑️RELEASE DATE TBA

☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg — PAYDAY 2 💰 (@PAYDAYGame) October 3, 2020

