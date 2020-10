PS4 & PS5: Sony ändert das Trophäen-System

Sony nimmt Änderungen am Trophäen-System vor. So werden die Stufen künftig feiner gegliedert, was über eine Erhöhung von "1-100" auf "1-999“ erfolgt. Auch neue Symbole sind mit von der Partie.

Künftig gibt es mehr Stufen.

Sony nimmt in wenigen Stunden Änderungen am Trophäen-System vor, das einst mit der PS3 eingeführt wurde. So wird das Unternehmen den Bereich der Trophäen-Stufe erhöhen – von aktuell „1-100“ auf „1-999“.

Nach der Aktualisierung wird eure Trophäen-Stufe basierend auf den Trophäen, die ihr bisher verdient habt, automatisch einer neuen Stufe innerhalb des neuen Bereichs zugeordnet.

„Wenn eure aktuelle Trophäen-Stufe zum Beispiel 12 ist, springt eure neue Stufe irgendwo in den niedrigen 200er-Bereich. Die genaue Stufe hängt von der Anzahl und dem Grad der Trophäen ab, die ihr bis jetzt erworben habt. Es werden keine Änderungen an den bereits verdienten Trophäen oder Trophäeninformationen vorgenommen, wie z. B. die Bedingungen zum Freischalten von Trophäen“, so Sony auf dem PlayStation Blog

Das Unternehmen verspricht ein „optimiertes und lohnenderes Berechnungssystem für die Trophäen-Stufen“. Der Vorteil ist, dass sich Spieler schneller durch die niedrigeren Stufen bewegen können und ein beständiger Fortschritt erreicht wird. „Platin-Trophäen zählen mehr für deinen Stufen-Fortschritt und machen sie noch wertvoller“, heißt es ergänzend.

Neue Symbole für Trophäen-Stufen

Zusammen mit dem erweiterten Stufenbereich wird das Symbol für die Trophäen-Stufen auf der PlayStation 5 aktualisiert. In der PlayStation-App folgt das Ganze etwas später. Momentan ist das Trophäen-Symbol nur ein Stern, allerdings kommen weitere Varianten hinzu. Die folgenden Abstufungen gibt es:

Bronze: Stufen 1–299

Silber: Stufen 300–599

Gold: Stufen 600–998

Platin: Stufe 999

Auf der PS5 geht es weiter: Trophäen, die ihr auf früheren PlayStation-Systemen verdient haben, werden laut Sony auf die PlayStation 5 übernommen, genauso wie beim Wechsel früherer Generationen.

Letztendlich werden die neuen Trophäen-Stufen in allen Bereichen angezeigt, an denen die bisherigen Trophäen-Stufen angezeigt werden, darunter die älteren Konsolen, in der PS-App und unter My PlayStation.

Zum Thema

Die genannten Updates werden automatisch auf der Systemseite übernommen. In Europa erfolgt die Umstellungen irgendwann am morgigen Donnerstag.

