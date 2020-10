PS5: Enthüllung der Nutzeroberfläche in dieser Woche? – Update

Allem Anschein nach wird in dieser Woche die Nutzeroberfläche der PlayStation 5 vorgestellt. Darauf deutet zumindest ein entsprechender Teaser hin, der über Twitter in Umlauf gebracht wurde.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Update: Das Geheimnis wurde inzwischen gelüftet. Einen Blick auf das Interface der PS5 gewährt die Kooperation zwischen Sony und Burger King offenbar nicht. Vielmehr gibt die Fast-Food-Kette den Kunden die Möglichkeit, eine PS5 zu gewinnen. Bei jedem Kauf erhalten die Kunden in teilnehmenden Ländern einen Token, der den Zugriff auf ein Rubbelspiel gewährt.

Zu den Gewinnen zählen Videospielcodes, Burger King-Gutscheine und auch die PS5. Der Beginn der Promo-Aktion erfolgt am Donnerstag, dem 15. Oktober 2020. Die Aktion läuft bis zum 22. November 2020, wie Newsweek in Bezug auf den US-Markt berichtet.

Ursprüngliche Meldung: Auch wenn die PlayStation 5 in rund einem Monat endlich das Licht der Welt erblicken wird, warten verschiedene Aspekte der Konsole weiterhin auf ihre offizielle Präsentation.

Darunter die Nutzeroberfläche der PlayStation 5, zu der uns in den vergangenen Wochen verschiedene unbestätigte Details erreichten. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die Nutzeroberfläche der PS5 in dieser Woche vorgestellt werden. Darauf deutet zumindest ein entsprechender Teaser hin, der von Sony Interactive Entertainment und Burger King über die Online-Plattform Twitter in Umlauf gebracht wurde.

Offizielle Enthüllung am 15. Oktober 2020?

Im besagten Teaser ist der Burger King höchstpersönlich zu sehen, der eine Tüte öffnet, aus der ein blaues Licht erstrahlt. Gleichzeitig ist der vermeintliche Boot-Sound der PlayStation 5 zu hören. Interessanterweise haben wir es hier mit dem gleichen Boot-Sound zu hören, der in der Vergangenheit bereits in diversen Leaks zu hören war. Abschließend wird im Rahmen des Teasers auf den 15. Oktober 2020 verwiesen. Wir können wohl davon ausgehen, dass wir es hier mit dem Datum zu tun haben, an dem die Nutzeroberfläche der PS5 endlich enthüllt wird.

Zum Thema: PlayStation VR 2.0: Komplett kabellos? PS5-Specs sorgen für Spekulationen

In den vergangenen Wochen erreichten uns bereits unbestätigte Details zur Benutzeroberfläche der PlayStation 5. Unter anderem war die Rede davon, dass das UI im Vergleich mit der PS4 komplett überarbeitet wurde, um für eine möglichst komfortable Nutzererfahrung zu sorgen. Beispielsweise soll es laut den Leaks möglich sein, auf ausgewählte Inhalte wie bestimmte Kapitel oder andere Aspekte eines Spiels zuzugreifen, die dank der schnellen SSD der Konsole innerhalb weniger Sekunden geladen werden.

Zudem wird es dem Spieler offenbar ermöglicht, die Aktivitäten seiner PSN-Freunde zu verfolgen und sich auf Knopfdruck mit diesen zu verbinden, um sich beispielsweise kooperativ ins Geschehen zu stürzen. In wie weit die Gerüchte den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise schon in dieser Woche.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5