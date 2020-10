PS5 & Xbox Series X: Die Technik wird nicht der entscheidende Faktor sein, meint David Cage

Das Quantic Dream-Oberhaupt David Cage hat sich in einem Interview zu der neuen Konsolengeneration geäußert. Seiner Meinung nach wird nicht die Hardware entscheiden, ob am Ende die PlayStation 5 oder die Xbox Series X die Nase vorne haben wird.

Der Start der neuen Konsolengeneration kommt inzwischen mit großen Schritten auf uns zu und in einem neuen Interview mit WCCFtech hat sich auch Quantic Dream-Oberhaupt David Cage zu der PlayStation 5 und der Xbox Series X geäußert.

Hardware ist nicht alles

Seiner Meinung nach sei es schwierig die Hardware miteinander zu vergleichen, da sie immer Vor- und Nachteile haben wird, Die CPU und die Taktfrequenz seien nicht als einziges von Bedeutung, da die Beständigkeit der Komponenten und die Möglichkeiten fortgeschrittener Funktionen wichtiger seien. Nichtsdestotrotz stellte Cage beide Plattformen auf technischer Basis gegenüber:

„Die CPU der zwei Konsolen nutzt den selben Prozessor (etwas schneller bei der Xbox Series X), die GPU der Xbox scheint mächtiger zu sein, da sie 16 Prozent schneller als die GPU der PS5 ist, mit einer Bandbreite, die 25 Prozent schneller ist. Die Übertragungsgeschwindigkeit der SSD ist auf der PS5 doppelt so schnell. Die Shader-Kerne der Xbox sind auch besser für das Maschinenlernen geeignet, was ein Vorteil sein könnte, falls es Microsoft gelingt ein Äquivalent zu Nvidias DLSS (einer fortgeschrittenen neuralen Netzwerklösung für KI) zu implementieren. Insgesamt denke ich, dass die reine Analyse der Hardware einen Vorteil für Microsoft zeigt, aber die Erfahrung sagt uns, dass die Hardware nur ein Teil der Gleichung darstellt: Sony hat in der Vergangenheit gezeigt, dass ihre Konsolen die am besten aussehenden Spiele liefern konnten, da ihre Architektur und Software üblicherweise sehr beständig und effizient waren.“

Mehr zum Thema: PS5 & Xbox Series X – Jagd nach höheren Auflösungen und Polycounts laut David Cage nicht zielführend

Allerdings ist sich Cage sicher, dass die Technik nicht den Sieger dieser Generation bestimmen wird. Stattdessen werden ein weiteres Mal die Exklusivspiele das entscheidende Zünglein an der Waage sein und in dem Bereich konnte sich vor allem Sony Interactive Entertainment in der Vergangenheit auszeichnen.

„In der finalen Analyse sind es die Exklusivtitel, die den Erfolg einer Konsole über die andere (mehr als die Hardware) bestimmen werden. Nachdem ich zwölf Jahre lang mit Sony gearbeitet habe, weiß ich, dass sie einige der besten Studios der Welt haben; von Naughty Dog über Santa Monica Studios oder Guerrilla, nur um einige zu nennen, und sie haben sehr starke exklusive Marken sowie ein starkes Vermächtnis aus vergangenen Zyklen. Es wird sehr schwierig sein sie herauszufordern, auch wenn Microsoft zuletzt eine Menge getan hat, um mehr Studios in das Herz der Schlacht zu schicken. Sie scheinen auch eine sehr aggressive kommerzielle Strategie mit ihrem Game Pass zu haben, die ihre Plattform attraktiver machen könnte. Ihr All Access-Angebot, das die Konsole und die Spiele an ein monatliches Abonnement bindet, ist ein sehr kluger Schachzug. Der Kampf um die Vorherrschaft könnte in naher Zukunft auch auf den Streaming-Diensten liegen.“

Somit kommt Cage zu dem Schluss, dass man nur schwer einen Sieger für diesen Konsolenzyklus vorhersagen kann, da es viele Parameter gibt. Die Hardware sei voraussichtlich nicht einmal der entscheidende Faktor, auch wenn er zum aktuellen Zeitpunkt häufig diskutiert wird.

Am 10. November 2020 wird Microsoft mit der Xbox Series X und der Xbox Series S den Startschuss für die neue Generation abgeben, während die PlayStation 5 hierzulande noch bis zum 19. November 2020 auf sich warten lassen wird.

Quelle: WCCFtech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5