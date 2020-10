Spider-Man: Anzüge der Remastered-Fassung für die PS4-Version bestätigt

"Spider-Man: Remastered" bietet unter anderem drei neue Anzüge.

All diejenigen unter euch, die sich dazu entschließen sollten, den kommenden Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“ in der Ultimate-Edition zu erwerben, dürfen sich bekanntermaßen über „Spider-Man: Remastered“ freuen.

Im Rahmen der Neuauflage bekommt das ursprünglich im Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlichte Superhelden-Abenteuer diverse technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde spendiert. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Peter Parker in „Spider-Man Remastered“ auf drei brandneue Anzüge zurückgreifen darf.

Nachdem bisher noch die Frage im Raum stand, ob auch Spieler, die „Spider-Man“ für die PlayStation 4 ihr Eigen nennen und erst einmal nicht auf die PlayStation 5 wechseln, mit den Anzügen bedacht werden, sorgte ein Mitarbeiter von Insomniac Games nun für Klarheit. Wie es heißt, werden die besagten Anzüge in der Tat den Weg in die PS4-Version von „Spider-Man“ finden.

Zum Thema: Spider-Man Miles Morales: Miles‘ neue Anzüge vorgestellt

Ein genauer Termin wurde allerdings nicht genannt. Stattdessen hieß es lediglich, dass die PS4-Version von „Spider-Man“ zu einem späteren Zeitpunkt mit den neuen Anzügen versorgt wird. Vorerst dürfte der interne Fokus von Insomniac Games aber ohnehin auf dem Release von „Spider-Man: Miles Morales“ liegen.

Der neue Action-Titel erscheint hierzulande am 12. November 2020 für die PlayStation 4. Die PS5-Fassung folgt zum hiesigen Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020.

I spent a bunch of time chasing this for you and I’m pleased to say they will come to PS4. Exact timing TBD

— James Stevenson (@JamesStevenson) October 21, 2020