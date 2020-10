Spider-Man Miles Morales: Miles‘ neue Anzüge vorgestellt

Passend zum nahenden Release von "Spider-Man: Miles Morales" läuft langsam aber sicher die Marketing-Maschinerie an. So wurden heute die beiden neuen Anzüge des Protagonisten vorgestellt.

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

In wenigen Wochen erscheint mit „Spider-Man: Miles Morales“ der neueste Action-Titel aus dem Hause Insomniac Games für die beiden PlayStation-Systeme.

Passend zum nahenden Release werfen die Entwickler langsam aber sicher die Marketing-Maschinerie in Gang. So veröffentlichte das Studio einen Tweet, in dem etwas näher auf die beiden neuen Anzüge eingegangen wird, auf die ihr in „Spider-Man: Miles Morales“ zurückgreifen dürft. Den entsprechenden Tweet haben wir natürlich unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Diese neuen Anzüge warten auf euch

Zum einen haben wir es hier mit dem schwarz-weißen „T.R.A.C.K. Suit“ zu tun, der mit dem „Untrackable Suit Mod“ versehen wurde, der vermutlich etwas mit den Unsichtbarkeitskräften von Miles zu tun hat. Nummer Zwei im Bunde ist der „Crimson Cowl Suit“, wobei der zweite neue Anzug in „Spider-Man: Miles Morales“ als roter und „fit athletischer Anzug“ beschrieben wird.

Zum Thema: Spider-Man Miles Morales: Weitere Charaktere neben Miles Morales spielbar?

„Spider-Man: Miles Morales“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Umsetzung für die PlayStation 5 folgt zum hiesigen Launch der Next-Gen-Konsole am 19. November 2020. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten Miles Morales, der zunächst versucht, sich in seinem neuen Zuhause zurechtzufinden.

„Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Wondering about this new Spider-Man and his suits? Daily Bugle Now has you covered with this latest story. #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/PTdMhGRQqq — Insomniac Games (@insomniacgames) October 21, 2020

