Ghostrunner: Der offizielle Trailer zum heutigen Launch des rasanten Action-Titels

"Ghostrunner" ist ab sofort erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher All In! Games gaben die Entwickler von One More Level bekannt, dass der rasante Action-Titel „Ghostrunner“ ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich ist.

Um euch noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Ghostrunner“ spielerisch geboten wird, veröffentlichten die beiden Studios passend zum heutigen Release den offiziellen Launch-Trailer zum Cyberpunk-Abenteuer. Das besagte Video haben wir natürlich zur Ansicht unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Rasante Action und intensive Kämpfe versprochen

„Ghostrunner“ verschlägt euch laut offiziellen Angaben in eine gefährliche Turmstadt, in der Mara, die Schlüsselmeisterin, mit eiserner Faust regiert und dabei herzlich wenig Rücksicht auf das Leben der Menschen nimmt. Wenn die Ressourcen schwinden, fallen die Starken über die Schwachen her und Chaos bedroht die verbleibende Ordnung. Ihr erhaltet die letzte Gelegenheit, wieder für Ordnung zu sorgen, bevor die Menschheit endgültig untergeht.

Zum Thema: Ghostrunner: Erscheint 2021 für PS5 und Xbox Series – kostenloses Next-Gen-Upgrade

„Als fortschrittlichster Klingenkämpfer, der jemals geschaffen wurde, bist du immer zahlenmäßig unterlegen, aber niemals überlegen. Spalte deine Feinde mit einem monomolekularen Katana, weiche Kugeln mit deinen übermenschlichen Reflexen aus und setze eine Vielzahl spezialisierter Techniken ein, um zu überleben“, so die Macher.

„Ghostrunner“ ist ab sofort für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

