PS5: Barrierefreiheit erweitert – Sony stellt Accessibility-Features vor

Videospiele können selbst für Spieler ohne Handicap eine enorme Herausforderung sein. Doch gibt es auch Gamer, die mit irgendeiner Form von Behinderung leben müssen. Laut Sony lassen sich 15 Prozent der Weltbevölkerung in diese Gruppe einordnen.

Ziel des Unternehmens war es daher, den Leuten mithilfe einer eingeführten Barrierefreiheit das Gaming zu erleichtern. In einem neuen Blogeintrag werden die verfügbaren und kommenden Maßnahmen näher erläutert.

Features schon auf der PS4

Schon die PS4 verfügt über Einstellungen, die eine Barrierefreiheit herstellen können, darunter Funktionen wie Text-to-Speech, Farbinvertierung und Aktivierung benutzerdefinierter Tastenzuweisungen. Diese Hardware-Funktionalität bildet laut Sony die Grundlage für ein verbessertes Spielerlebnis für alle individuellen Fähigkeiten.

Die PS5 wird zusätzlich eine Sprachdiktatfunktion zur schnellen Eingabe von Texten bieten, ohne dass eine virtuelle Tastatur verwendet werden muss. Die gesprochenen Wörter werden unmittelbar auf dem Bildschirm dargestellt.

Eine Texterkennung bietet blinden und sehbehinderten Benutzern wiederum die Möglichkeit, den Text auf dem Bildschirm zu hören, während taube und schwerhörige Benutzer Textnachrichten eingeben können, die anderen Partymitgliedern vorgelesen werden.

„Diese Funktionen werden auf der PS5 nun weltweit für mehrere Sprachen(*) unterstützt“, so Sony auf der offiziellen Seite. Dazu zählen: Englisch(US), Englisch(UK), Japanisch, Deutsch, Italienisch, Frankreich Französisch, Kanadisches Französisch, Spanisch und Lateinamerikanisches Spanisch.

Zusammen mit den Zugänglichkeitseinstellungen für Tastenzuweisungen und Untertitel, die auch auf der PS4 verfügbar sind, unterstützt die PS5 zusätzlich eine Farbkorrektur, die es den Benutzern ermöglicht, die Farbe anzupassen. Und für unterstützte Spiele können die Nutzer über Voreinstellungen ihre Settings im Voraus anpassen.

DualSense kann angepasst werden

Darüber hinaus werden PS5-Spieler in der Lage sein, die Kraft des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger am DualSense-Controller zu reduzieren oder zu deaktivieren. Hinzu kommen auf der PS5 verbesserte Audio-Anpassungen, um den Spielern ein besseres räumliches Bewusstsein zu vermitteln.

Im weiteren Blogeintrag nennt Sony einige Spiele, in denen die Barrierefreiheit schon in der aktuellen Generation ein großes Thema war. Dazu zählen „Uncharted 4“ und „The Last of Us Part 2“. Letzteres hat laut Sony mehr als 60 Zugänglichkeitseinstellungen, mit erweiterten Optionen, die sich auf Feinmotorik und Gehör konzentrieren. Obendrauf gab es neue Funktionen, die Spielern mit eingeschränktem Sehvermögen zugute kamen.

Doch nicht nur um die Spieler kümmert sich Sony. Auch Mitarbeiter mit Handicap möchte das Unternehmen nicht ausschließen. Zu diesem Zweck wurde ein Programm namens ABLE@PlayStation gestartet. „Es handelt sich dabei um ein auf Barrierefreiheit und Eingliederung für alle fähigen Mitarbeiter ausgerichtetes Netzwerk, das allen bei SIE dient“, so Sony.

Falls ihr euch intensiver in das Thema hineinlesen möchtet: Den Blogeintrag von Sony zur Barrierefreiheit findet ihr auf der offiziellen Seite des Unternehmens. Was haltet ihr von den Bemühungen des PS5-Produzenten?

