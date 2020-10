PS5: Launch-Angebot kein Vergleich mit PS3- und PS4-Lineup

Sonys Jim Ryan widmete sich in einem Interview dem Lineup der PS5, von dem er sehr angetan ist. Ein weiteres Thema waren die eigenen Studios, bei denen das Unternehmen auf ein organisches Wachstum abzielt.

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" zählt zu den Launch-Spielen der PS5.

Der PlayStation-Chef Jim Ryan ist vom Launch-Lineup der PS5 sehr angetan. Laut seiner Einschätzung ist es überzeugender als die Lineups, die bei den Marktstarts der PS3 und PS4 zur Verfügung standen. Erwarten könnt ihr unter anderem Spiele wie „Demon’s Souls“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Sackboy: A Big Adventure“ oder „Astro’s Playroom“. Und auch das erste PS Plus-Spiel für die PS5 ist in der Pipeline.

„Es wird wahrscheinlich nicht weithin gewürdigt oder verstanden, inwieweit im Laufe dieser Generation unsere eigenen Fähigkeiten zur Spieleentwicklung organisch gewachsen sind“, so Ryan. „Offensichtlich hat uns die Übernahme von Insomniac geholfen. Und es ist wunderbar, sie als Teil der Familie zu haben. Ich möchte einfach jeden dazu einladen, sich das Launch-Fenster der PS4- oder PS3-Generation anzuschauen und es mit dem zu vergleichen, was wir in der entsprechenden Phase der PS5 bringen werden. Es gibt einfach keinen Vergleich.“

Sony setzt auf organisches Wachstum

Auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Microsoft ließ sich Ryan nicht nehmen. Der Xbox-Hersteller war in den vergangenen Monaten bemüht, Milliardenbeträge in den Kauf von Studios zu pumpen. Laut Ryan setzte Sony hingegen auf ein organisches Wachstum.

„Das ist die Frucht einer nicht massiven Ausgabenfreude, sondern eines sehr, sehr beständigen, sorgfältig geplanten organischen Wachstums“, so Ryan, der auf Studios wie Naughty Dog und Sucker Punch verwies. „Wir haben das Glück, fünf oder sechs Studios zu haben, die in diese Kategorie fallen… Aber es ist nicht nur Glück, denn wir haben jahrelang daran gearbeitet.“

Laut Ryan wurde dieses Wachstum „ganz im Stillen, auf eine sehr PlayStation-artigen Weise“ erzielt und mit diesen Studios etwas ganz Besonderes aufgebaut. „Man kann es mit rasender oder maßvolleren Akquise machen, oder man kann es organisch machen“, so Ryan abschließend.

Schon in einem vorangegangenen Statement betonte Sony, dass man sich für den PS5-Launch gut gerüstet sieht. Später folgte die Prognose, dass der Absatz der PS4, zu der in dieser Woche eine neue Auslieferungszahl genannt wurde, mit der neuen Konsole übertrumpft werden kann. Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020.

