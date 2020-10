PS5: Absatzprognose und Statement zum Lineup

Ab dem 19. November 2020 kann die PS5 durchstarten.

Vor wenigen Stunden sprach Sonys Finanzvorstand Hiroki Totoki vor Investoren und Analysten. Ein großes Thema war die PS5, die in die Fußstapfen der äußerst erfolgreichen PlayStation 4 treten soll.

Sony geht sogar davon aus, dass die neue Konsole den Erfolg der PS4 in den Schatten stellen kann. Laut Totoki sei es in diesem Sinne das Ziel, bis Ende März 2021 mindestens die 7,6 Millionen Auslieferungen aus dem ersten Fiskaljahr der PS4 zu toppen. In einer früheren Prognose ging Sony sogar von bis zu 15 Millionen Konsolen aus, die in diesem Zeitraum hergestellt werden können.

Mehr Spiele als je zuvor

Zugleich rechnet das Unternehmen damit, dass dank der exklusiven First-Party-Software und der Angebote der Third-Party-Studios in der Launch-Phase der PS5 mehr Spiele als bei anderen Generationsübergängen zur Verfügung stehen werden, was den Erfolg der PS5 beflügeln soll.

„Wir gehen davon aus, dass wir die PS5 aufgrund dieses attraktiven Software-Angebots, der Stärke der Marke PlayStation, unseres herausragenden Gaming-Ökosystems und unserer geschlossenen Gamer-Community in großartiger Form auf den Markt bringen werden“, so Totoki.

Der alleinige Verkauf von Konsolen ist nur die halbe Miete. In diesem Sinne möchte Sony die Spieler dazu animieren, ihre Aktivitäten auf der PS5 zu steigern.

„Unsere Strategie besteht darin, den Umsatz und Gewinn durch ein größeres Engagement der Benutzer zu steigern, das durch großartige Spielerlebnisse auf dem PS5 angetrieben wird. Und wir wollen das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze und Gewinne beschleunigen, indem wir die Reichweite unserer Community durch eine weitere Stärkung unserer Network-Dienste in Zukunft vergrößern“, so der Finanzvorstand weiter.

Die Zahl der PlayStation Plus-Mitglieder konnte in den vergangenen zwölf Monaten schon auf der PS4 enorm gesteigert werden.

Zum Thema

Dass die PS5 ein großer Erfolg werden kann, verdeutlicht nicht zuletzt der starke Vorverkauf, der selbst den Pre-Launch-Absatz der PS4 in den Schatten stellen konnte. Tatsächlich war es unzähligen Interessenten in den vergangenen Monaten nicht möglich, ein Exemplar der PS5 vorzubestellen. Und es sieht nicht danach aus, dass die Konsole zum Launch im November in den Regalen der Händler liegen wird.

Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020 in zwei Editions, die 399,99 Euro (Digital Edition) und 499,99 Euro kosten werden.

