PS Plus November 2020: Gratis-Games enthüllt – 23 Spiele im neuen Monat

Die PlayStation Plus-Spiele für November 2020 wurden enthüllt. Was euch in den kommenden Wochen erwartet, erfahrt ihr in dieser Meldung. Mit dabei ist unter anderem die PlayStation Plus-Collection für PS5.

Die PS Plus-Collection ist im November mit dabei.

Sony hat die PS Plus-Spiele für November 2020 enthüllt. Die Ankündigung erfolgte vor wenigen Minuten auf dem offiziellen PlayStation Blog. Bei den PlayStation Plus-Games für den kommenden Monat handelt es sich um die „Hollow Knight: Voidheart Edition“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“. Hinzu kommt die PS5-Version von „Bugsnax“. Die folgende Übersicht verrät weitere Details zum Neuzugang:

PlayStation Plus im November 2020

Bugsnax (PS5)

Release am 19. November 2020

Mittelerde: Schatten des Krieges

Veröffentlicht am 10. Oktober 2017

Metascore: 80

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Hollow Knight: Voidheart Edition

Veröffentlicht am 25. September 2020

Metascore: 85

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 14,49 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort herunterladen könnt ihr die Spiele natürlich nicht. Stattdessen müsst ihr bis zum kommenden Dienstag warten. Das neue PS Plus-Angebot wird ab dem 3. November 2020 zur Verfügung stehen. In der Regel erfolgt die Freischaltung gegen Mittag.

Eine Ausnahme bildet „Bugsnax“. Der Titel wird ab dem 12. November 2020 bis zum 4. Januar 2021 für PlayStation Plus-Mitglieder zur Verfügung stehen.

PS Plus Collection im November

Im November erwarten euch nicht nur die regulären PS Plus-Spiele. Auch erhalten Besitzer der PS5, die zugleich eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, im kommenden Monat die Spiele der PlayStation Plus-Collection

Sie umfasst mehrere PS4-Titel, die ihr ohne Zusatzkosten ab dem Launch auf Sonys Next Gen-Konsole spielen könnt. Dazu zählen:

Von den Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Von Publishing- und Entwicklungspartnern:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection in Anspruch genommen wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft vorherrscht. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.

PS Plus-Spiele für Oktober weiterhin verfügbar

Die PS Plus-Spiele für November 2020 werden wie anfangs erwähnt erst in der kommenden Woche freigeschaltet. Bis dahin könnt ihr die Spiele laden, die im Oktober ein Bestandteil der Mitgliedschaft wurden. Dazu zählen „Need for Speed Payback“ und „Vampyr“.

Auch lässt sich vorhersagen, wann die PS Plus-Spiele für Dezember 2020 angekündigt werden. Denn nach wie vor gilt: In der Regel – jedoch nicht immer – werden PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats zum Gratis-Download bereitgestellt. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Darauf basierend würden sich die folgenden Termine ergeben:

Enthüllung des PS Plus-Dezember-Angebotes am 25. November 2020

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 1. Dezember 2020

Zum Thema

Für Mitglieder bietet PlayStation Plus, das in den vergangenen zwölf Monaten einen deutlichen Mitgliederzuwachs erzielen konnte, mehrere Vorteile. Dazu zählen die Spiele der Instant Games Collection, der Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen, Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie speziellen Aktionen wie Betas und Demos. Dafür werden im Jahr rund 60 Euro fällig.

