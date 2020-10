PSN Store Sale: Neue PS4-Deals mit PS Plus-Sonderpreisen

"Metro Redux" zählt zu den Angeboten der Woche.

Am heutigen Mittwoch wurde im PlayStation Store der obligatorische Sale der Woche gestartet. Einmal mehr kommt ihr günstiger in den Besitz ausgesuchter Spiele. Im Preis gesenkt wurden unter anderem klassische „GTA“-Spiele. So kostet „Grand Theft Auto: San Andreas“ bis zum 12. November 2020 nur 10,04 statt 14,99 Euro. „Grand Theft Auto 3“ schlägt mit 8,99 statt 14,99 Euro zu Buche. Gleiches gilt für „Grand Theft Auto: Vice City“.

Mehrere Rennspiele im Angebot

Weiter geht es im Sale mit der „DiRT Rally 2.0 – Game of the Year Edition“, die ihr für 14,99 Euro bekommt. Jenseits des Sales werden 64,99 Euro und somit 77 Prozent mehr fällig. PS Plus-User zahlen sogar nur 11,74 Euro. Im Fall von „MotoGP 19“ sank der Preis von 49,99 auf 9,99 Euro. PS Plus-User zahlen im Aktionszeitraum 7,49 Euro.

Die „WRC Collection“ wechselt für 14,99 Euro den Besitzer. Es ist immerhin ein Rabatt in Höhe von 79 Prozent. Die „WRC 5 Esports Edition“ wurde im Preis von 19,99 auf 4,99 Euro gesenkt. Der gleiche Preis gilt aktuell für „Dirt Rally“. Die „Assetto Corsa Ultimate Edition“ bekommt ihr für 11,99 bzw. 9,99 Euro (PS Plus). Die Standardversion des Rennspiels kostet 8,99 bzw. 7,49 Euro. „Trials Fusion“ ist für 5,99 Euro im Angebot.

Auch „Jurassic World Evolution“ wurde mit einem Zusatzrabatt für PS Plus-User versehen. Während Spieler ohne Abo momentan einen reduzierten Preis von 14,99 Euro zahlen müssen, liegt der PS Plus-Preis bei 12,49 Euro. „Syberia 3“ wird für 9,99/7,49 Euro statt 49,99 Euro verkauft. „Elite Dangerous“ bekommt ihr im Zuge des PS4-Sales für 9,99 statt 24,99 Euro.

Weiter geht es mit der „Darksiders Warmastered Edition“: 3,99 Euro bzw. 80 Prozent weniger werden im PlayStation Store momentan verlangt. Die „Darksiders 2 Deathinitive Edition“ ist für 8,99 Euro im Angebot. „Grow Up“ könnt ihr für 2,99 Euro in euren Besitz bringen. Für „Grow Home“ zahlt ihr 2,39 Euro. Im Fall von „Metro 2033 Redux“ sind es 4,99 statt 19,99 Euro. „Metro Redux“ kostet 7,49 statt 29,99 Euro.

Mad Max, Saints Row und mehr

50 Prozent spart im im Zuge des neuen Sales im PlayStation Store beim Kauf von „Mad Max“. Der Preis sank auf 9,99 Euro. Der gleiche Preis wird momentan für die „Borderlands: The Handsome Collection“ verlangt. „Saints Row 4: Re-Elected And Gat Out Of Hell“ kostet 7,49 statt 29,99 Euro. „Saints Row 4: Re-Elected“ und „Saints Row: Gat Out Of Hell“ bekommt ihr für jeweils 4,99 Euro. Im Fall von „Mittelerde: Mordors Schatten“ sind es 9,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Eine vorläufige Übersicht über die neusten PSN-Deals findet ihr auf psprices.com. Auch im neuen PlayStation Store sind die Deals und Angebote in einer Kategorie zusammengefasst. Zudem können die PS Plus-Spiele für Oktober weiterhin geladen werden. Die Games für November werden voraussichtlich am heutigen Abend zwischen 17 und 18 Uhr enthüllt.

