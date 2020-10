PlayStation Store: Aktualisiertes Web-Store-Design online – Das ist neu

Sony begann heute damit, in Europa das neue Design des PlayStation-Web-Stores freizuschalten. Erste Details wurden schon in den vergangenen Wochen enthüllt: So verzichtet das Unternehmen fortan nicht nur auf den gewohnten schwarz-blauen Look des PlayStation Stores. Auch werdet ihr verschiedene Inhalte in der neuen Version vergebens suchen.

In den Web- und Mobile-Versionen des PlayStation Stores können künftig keine Spiele oder Addons für PS3, PSP und PS Vita gekauft werden. Gleiches gilt für Apps, Themes und Avatare für PS4. Wollt ihr diese Inhalte auf die genannten Plattformen laden, müsst ihr die auf den Konsolen installierten Store Apps nutzen.

Auch die Funktion „Wunschliste“ wurde eingestellt und alle Artikel, die sich auf „Eurer Wunschliste“ befanden, wurden entfernt. Weitere Details zu den Einschränkungen findet ihr in einer vorangegangenen Meldung.

Hinweis: Die neue Web-Version des PlayStation Stores, die hier verlinkt ist, wird offenbar in Wellen ausgerollt, sodass ihr regional bedingt womöglich noch die alte Version seht.

Das ist neu im PlayStation Store

Die aktualisierte Web-Version des PlayStation Stores ist in mehrere Bereiche unterteilt, die euch mehr oder weniger zielgereichtet auf die gewünschten Inhalte zugreifen lassen. Zu den grundlegenden Kategorien zählen:

Aktuelles

Collections

Angebote

Abonnements

In der Kategorie „Aktuelles“ sind sowohl einige aktuelle und kommenden Spiele als auch Angebote verlinkt, was momentan beispielsweise für den Halloween-Sale gilt. Weiter unten seht ihr den Bereich „Bald erhältlich“, sodass ihr in Erfahrung bringen könnt, welche neuen Spiele in Kürze erscheinen werden.



Die Kacheln wirken mitunter gigantisch.

Wählt ihr den Reiter „Collections“, dann seht ihr eine Übersicht über verschiedene Sammlungen. Momentan hervorgehoben sind Spiele mit Superhelden, PlayStation Indies, PS4-Must-Haves und empfohlene Games für PlayStation VR. Auch die einzelnen Genres sind in den „Collections“ verlinkt, darunter Action, Shooter, Horror und mehr.

Die Übersichtsseite „Angebote“ umfasst das, was ihr erwartet: Zahlreiche Deals und Rabatte, auf die wir in unseren News wöchentlich aufmerksam machen. Dazu zählen die Angebote der Woche und auch themenbasierte Sales wie aktuell die Halloween-Deals mit bis zu 70 Prozent Rabatt.

Eine Übersicht über die PlayStation-Mitgliedschaften findet ihr in der Kategorie „Abonnements“. Aufgelistet sind dort verschiedene PS Plus- und PS Now-Pakete sowie die dazugehörigen Angebote. Beispielsweise ist auf einem Blick zu erkennen, dass „Need for Speed Payback“ und „Vampyr“ die PS Plus-Spiele für Oktober 2020 sind.

Große Bilder dominieren im PlayStation Store.

Aufgrund der recht großen Grafiken und Kacheln wirkt der neue PlayStation Store recht unübersichtlich, da ohne scrollen immer nur ein kleiner Teil der Inhalte erfasst werden kann. Auch die einzelnen Produktseiten verfügen über sehr große Produktbilder bei einem gleichzeitig recht kleinen Text. Angaben wie die Dateigröße und die Wertungen der Spieler fehlen in der neuen Version.

Letztendlich dürfte der neue Look auf die Spieler recht unterschiedliche Eindrücke machen. Daher: Was meint ihr zum neuen Web-Store?

