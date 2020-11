Call of Duty Modern Warfare: Nachfolger im kommenden Jahr?

Bereits jetzt gibt es erste Gerüchte zum 2021 erscheinenden "Call of Duty"-Ableger. Über Twitter teilte der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson mit, dass wir mit einem weiteren "Modern Warfare"-Ableger rechnen sollten.

Das "Modern Warfare"-Reboot könnte nächstes Jahr einen Nachfolger erhalten.

Der neue Ableger „Black Ops Cold War“ ist noch nicht einmal erschienen, da treffen schon erste Gerüchte zum nächsten Teil ein. Und zwar behauptet der Branchen-Insider Tom Henderson in einem Twitter-Beitrag, dass es im kommenden Jahr nach einem „Modern Warfare-Nachfolger in irgendeiner Form“ aussehe.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Zwar gebe es kaum Informationen, aber es deutet ein weiteres Mal auf ein modernes Setting hin. Demnach scheint „Modern Warfare 2“ der einzig logische Schritt zu sein. Eventuell könnte dazu ein exklusives Bundle angeboten werden, welches das MW2-Remaster enthält.

Tom Henderson ist im Gaming-Bereich definitiv kein Unbekannter. Er gilt als gut informiert und sagte unter anderem die Veröffentlichung von „Warzone“ voraus.

Wie auch immer: Ein Nachfolger zu „Modern Warfare“ wäre angesichts des riesigen Erfolges keine Überraschung. Außerdem sehen wir am Ende der Kampagne, dass Captain Price zusammen mit seinem neuen Team den russischen Oberbefehlshaber Viktor Zakhaev ausschalten soll. Der neue Teil könnte also unmittelbar an die Geschehnisse des Spiels anknüpfen.

Der bislang erfolgreichste Teil der Reihe

Activision gab bekannt, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ öfter als jeder andere Teil der Reihe verkauft wurde. Zwar erwähnte der amerikanische Publisher nicht, wie viele Einheiten in den letzten Monaten verkauft wurden, jedoch wurden zwei Drittel der Käufe digital getätigt.

Der Präsident und Betriebsleiter vonActivision Blizzard teilte unter anderem mit, dass viele „Warzone“-Spieler sich dazu entschieden haben, die Vollversion des Spiels zu kaufen. Der kostenlos spielbare Battle Royale-Ableger hat also maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen.

Zum Thema

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC erschienen. Dabei handelt es sich um ein Reboot des 2007 veröffentlichten Ablegers.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare