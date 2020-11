Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Das Playlist-Update der Woche ist da

Einmal mehr hat Infinity Ward ein Playlist-Update für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" bereitgestellt. Welche Modi kann man in dieser Woche spielen?

Die verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward haben auch in dieser Woche die Playlist des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare“ sowie des Battle Royale-Ablegers „Call of Duty: Warzone“ aktualisiert.

Shipment 24/7 ist zurück!

Somit kann man sich in der Warzone mit den Modi „Blutgeld-4er“ und „Warzone Rumble“ beschäftigen, während auch weiterhin „Zombie Royale“ zur Verfügung steht. Des Weiteren kann man sich im Mehrspieler mit „Shipment 24/7“ und „Shoot House 24/7“ befassen, sowie in „Welches Ziel?“ an Hauptquartier Feuergefecht, Hardcore Hills and Kills und Herrschaft-Deathmatch wagen.

Zum aktuellen Zeitpunkt findet sie sechste Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ statt, die noch 19 Tage aktiv ist. Somit kann man sich weiterhin verschiedenste Embleme, Visitenkarten, Waffen, Waffenbaupläne, Outfits, Uhren und mehr verdienen, wenn man nicht bereits das Maximallevel von 100 erreicht hat.

In der kommenden Woche wird mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auch der nächste Teil der erfolgreichen Reihe auf den Markt kommen, wobei dieser ab Dezember auch mit „Call of Duty: Warzone“ verbunden sein wird. In Zukunft wird man sich somit Inhalte verdienen können, die mit dem neuen Teil in den Umlauf gebracht werden.

