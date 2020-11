Days Gone: Details zu den Verbesserungen auf der PS5 enthüllt

Vor wenigen Tagen hatten Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Bend Studio ein umfangreiches Update für das Open-World Actionspiel „Days Gone“ veröffentlicht, mit dem man den PlayStation 4-Exklusivtitel auch für die PlayStation 5 vorbereitet hat. Nun haben die Entwickler auch einige Details zu den Verbesserungen verraten, die die Spieler auf der neuen Konsole erwarten können, wenn sie den Titel über die Abwärtskompatibilität spielen möchten.

Demnach wird Deacon St. Johns Reise durch den pazifischen Nordwesten der USA auf der PlayStation 5 in einer dynamischen 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Zudem wird man die Möglichkeit haben, seinen Speicherstand von der PlayStation 4 zu übernehmen und in Ruhe weiterzuspielen. Somit muss man das Abenteuer nicht noch einmal von Neuem anfangen, auch wenn man natürlich die Wahl hat.

In „Days Gone“ schlüpft man in die Rolle eines Herumtreibers und Kopfgeldjägers, der einer der letzten Menschen ist, nachdem eine globale Pandemie die Welt ins Chaos stürzte. Die sogenannten „Freakers“, die degenerierte menschliche Monster darstellen, treiben durch das Land und begeben sich auf die Jagd nach den letzten Überlebenden. Deacon St. John versucht sein Glück auf den zerstörten Straßen zu finden.

Mehr zum Thema: Days Gone – Riesiges Update vor PS5-Launch veröffentlicht

„Days Gone“ erschien ursprünglich im April 2019 für die PlayStation 4 und bekam zwiegespaltene Kritiken, da das Abenteuer unter anderem in technischer Hinsicht unrund lief. Zwar hatte man in der Zwischenzeit nachgebessert, jedoch lief „Days Gone“ bis heute nie komplett flüssig. Inwieweit sich dies auf der PlayStation 5 ändert, wird man in Kürze erfahren.

Denn die PlayStation 5 erscheint bereits am 12. November 2020 in ausgewählten Märkten wie den USA und Japan. Hierzulande wird die neue Konsole erst ab dem 19. November 2020 verfügbar sein. Weitere Nachrichten zur Konsole kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

