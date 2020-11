NBA 2K21: Neuer Next-Gen-Modus „The City“ vorgestellt – Trailer & Details

Mit "The City" bekommt die Next-Gen-Fassung von "NBA 2K21" einen komplett neuen Modus spendiert, der den bisherigen "Nachbarschafts"-Modus ersetzt. Wir verraten euch, was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat.

"NBA 2K21" erscheint auch für die PS5.

Nachdem 2K Games in der offiziellen Ankündigung bereits darauf hinwies, dass die Basketball-Simulation „NBA 2K21“ auf der PS5 und der Xbox Series X verschiedene Neuerungen spendiert bekommt, wurde unter dem Namen „The City“ heute ein neuer Modus angekündigt.

„The City“ ersetzt den bisherigen „Nachbarschafts“-Modus und bietet laut offiziellen Angaben die bisher größte Karte, die mehrere Stadtteile umfasst – Wolkenkratzer inklusive. Zudem werden ein Stadtkern, weitläufige Plätze und Viertel versprochen, die von unterschiedlichen Banden kontrolliert werden. Eure Reise beginnt in „Rookieville“, einem Stadtteil, der vor allem auf Neulinge zugeschnitten wurde.

Trailer stellt den neuen Modus vor

Als Dreh- und Angelpunkt hingegen fungiert das große Event-Center. Ebenso hell und glänzend sind die vielen verschiedenen Innenräume dieses futuristischen Monolithen, in denen die Böden und Wände des Hofes mit dynamischen LED-Bildschirmen und Beleuchtungselementen ausgekleidet sind, die den Ton und die Stimmung der Umgebung verändern.

Zum Thema: NBA 2K21: Gameplay-Video zeigt Szenen aus der PS5-Fassung

Quests und Missionen hingegen nehmt ihr in der „City of People“ entgegen, zu der es heißt: „Weiter geht es mit dem Thema der Erforschung, das in der ganzen Stadt verstreut ist. Hier gibt es NPCs, die Quests / Ziele vergeben. Wenn Sie jemals Rollenspiele gespielt haben, können Sie diese problemlos erkennen. Es werden die Menschen mit farbigen Ausrufezeichen über ihren Köpfen sein. Alle 4 bis 6 Wochen werden unsere Leute der Stadt neue Quests / Ziele hinzufügen, so dass Sie das ganze Jahr über neue Dinge zu tun haben.“

Alle weiteren Details zu den zahlreichen Elementen des neuen „The City“-Modus findet ihr auf der offiziellen Website von „NBA 2K21“. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung von „The City“.

