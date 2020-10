NBA 2K21: Gameplay-Video zeigt Szenen aus der PS5-Fassung

Die Next-Gen-Fassung kommt im November auf den Markt.

2K Games hat weiteres Videomaterial zu „NBA 2K21“ veröffentlicht. In den Fokus rückt die Next-Gen-Fassung des Sportspiels, die vom Executive-Producer Erick Boenisch und vom Gameplay-Director Mike Wang vorgestellt wird. Zu den Features zählen laut Hersteller

Schnelle Ladezeiten dank der SSD-Laufwerke.

Next-Gen-Verbesserungen bei Bewegung, Kollision, Dribbling.

Mehr als 150 KI-gesteuerten Charakteren, die die Lower Bowl der Arena bevölkern.

Eine dynamische neue Rail-Cam-Präsentation.

In der Next-Gen-Version von „NBA 2K21“ treten zwei verschiedene Kommentatoren-Teams in Erscheinung. Zusätzlich zu den aktuellen Kommentatoren Kevin Harlan, Greg Anthony und David Aldridge tauchen in der kommenden Fassung auch Brian Anderson (als Hauptkommentator), Grant Hill (als Co-Kommentator) und Allie LaForce (als Seitenlinien-Reporterin) auf.

Am kommenden Donnerstag möchte 2K neue Spielmodi und Features enthüllen, die ihr exklusiv in den Next-Gen-Versionen von „NBA 2K21“ erleben könnt. Danach folgt eine vollständige Enthüllung des Online-Basketball-Community-Features von NBA 2K.

Letztendlich soll „NBA 2K21 auf den kommenden Konsolen mehr Grafikrealismus und eine bessere Präsentation bieten. Erscheinen wird der Titel am 10. November 2020 für Xbox Series X und Xbox Series S. Die Version für PS5 folgt am 12. November 2020 in den USA sowie am 19. November 2020 in Europa.

Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Material mit Szenen aus „NBA 2K21“. Aufgenommen wurden sie auf der PlayStation 5.

