NBA 2K21: Nicht überspringbare Werbung hinzugefügt – Statment von 2K

Oculus wird beworben.

Update: 2K hat sich inzwischen in einem Tweet zu Wort gemeldet. Die Einblendung des Oculus Quest 2-Spots war nicht für den Pre-Match-Ladescreen gedacht. Mit einer kommenden Episode soll der Fehler behoben werden.

„Wie vielen bekannt ist, wurden in den letzten Jahren Anzeigen in 2KTV-Segmente integriert. Die gestrige 2KTV-Anzeigenschaltung hat die Erfahrung unserer Spieler in einer Weise beeinflusst, die wir nicht beabsichtigt hatten, da diese Anzeigen nicht als Teil der Einführung vor dem Spiel laufen sollen. Dies wird in zukünftigen Episoden behoben. Vielen Dank für euer anhaltendes Feedback“, so das Unternehmen.

Meldung vom 21. Oktober 2020: Vor einigen Monaten sorgte „EA Sports UFC 4“ für Schlagzeilen. Auslöser waren die Werbeeinblendungen, die mitten im Gameplay oder in den Wiederholungen angezeigt wurden. Nicht alle Spieler waren gewillt, sich bei einem Vollpreis-Titel mit Fullscreen-Werbung zu arrangieren.

Später erklärte der Publisher Electronic Arts, dass man den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten möchte, „so dass die Anzeigenintegration in das Replay- und Overlay-Erlebnis in Zukunft nicht wieder auftauchen wird.“

Werbung auch in NBA 2K21

Inzwischen verweilt 2K Games‘ „NBA 2K21“ auf dem Markt und die Werbung ist zurück. Laut der englischsprachigen Publikation Stevivor enthält das Sportspiel Ads, die zwischen den Matches laufen und nicht übersprungen werden können. Gesichtet wurden Anzeigen für Oculus Quest 2. Sie tauchten in den PS4-, Xbox One- und PC-Versionen von „NBA 2K21“ auf.

Werbung in Spielen ist etwas, das wir von Free-to-Play-Titeln gewohnt sind. Doch „NBA 2K21“ ist ein Spiel, das zum Vollpreis gekauft werden muss und abhängig von der Edition bis zu 100 Euro kosten kann. Für Begeisterung dürfte dieser Ansatz letztendlich nicht sorgen. Immerhin: Der Spot ist offenbar nicht länger als die ohnehin nötige Ladezeit.

Kritik von Spielern

Die „NBA 2K“-Serie wurde in der Vergangenheit aufgrund ihres Schwerpunkts auf Monetarisierung und Mikrotransaktionen, die über die anfänglichen Kosten des Spiels hinausgehen, kritisiert. Und die neusten Werbeeinblendungen werden den Ruf der Serie wahrscheinlich noch weiter schädigen.

Auf Twitter prognostizierte ein User beispielsweise, dass der kurzfristige Zuwachs an Einnahmen den langfristigen Schaden für die Marke nicht auffangen wird. „Ich würde es nicht als klug bezeichnen. Die UFC-Spiele haben genau für diese Sache einen abgebkommen“, so die weiteren Worte.

+++ NBA 2K21: PS5 vs PS4 im Grafikvergleich +++

Ein weiterer Twitter-User äußerte an die Käufer gerichtet sein Unverständnis: „Ich verstehe das nicht. So viele Leute beschweren sich über dieses Spiel und kaufen es trotzdem Jahr für Jahr. Wenn sie merken, dass sie es nicht mehr kaufen, könnten sie etwas unternehmen.“

Zunächst muss abgewartet werden, ob 2K diese Anzeigen langfristig im Spiel halten wird und ob sie im Laufe der Zeit zwischen verschiedenen Produkten hin- und herspringen.

Zum Thema

„NBA 2K21“ kam im September 2020 auf den Markt und sorgte für eher mittelmäßige Wertungen. Auf Metacritic kam basierend auf 47 Reviews ein Metascore von 68 zusammen. Der User-Score, der nicht immer sehr objektiv ist, liegt bei einer 0.9. Die Next-Gen-Fassungen von „NBA 2K21“ folgen im November.

Looks like unskippable ads are back in NBA 2K21. This ad for Oculus Quest 2 shows up when you’re loading into a game. $70 game btw. pic.twitter.com/EjrEs7qbXV — Okami (@Okami13_) October 18, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NBA 2K21