EA Sports UFC 4: Fullscreen-Werbung wird nach Kritik der Spieler entfernt

"EA Sports UFC 4" ist für die PS4 und die Xbox One erhältlich.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Electronic Arts die Kampfsport-Simulation „EA Sports UFC 4“ für die PlayStation 4 und die Xbox One.

Auch wenn der neueste Ableger der Reihe von den Spielern wie den Kritikern weitestgehend positiv aufgenommen wurde, gab es einen Punkt, der vor allem von der Community lautstark kritisiert wurde. Die Rede ist von den Werbeeinblendungen, die mitten im Gameplay oder in den Wiederholungen zu sehen waren. Unter anderem bekamen die Spieler Werbung zur zweiten Staffel von „The Boys“ zu sehen. Es versteht sich wohl von selbst, dass nur die wenigsten gewillt waren, sich in einem Vollpreis-Titel mit Fullscreen-Werbung zu arrangieren.

Entwickler nehmen sich des Feedbacks der Community an

Wie Electronic Arts in einem aktuellen Statement versicherte, nahmen sich die Entwickler des Feedbacks der Spieler an und werden die Werbung aus „EA Sports UFC 4“ entfernen. „Euer Feedback besagt eindeutig, dass die Integration von Anzeigen in das Replay- und Overlay-Erlebnis nicht willkommen ist. Das Team hat die Anzeigen deaktiviert und wir entschuldigen uns für etwaige Unterbrechungen des Spielgeschehens, die die Spieler möglicherweise erfahren haben“, so das offizielle Statement.

Zum Thema: EA Sports UFC 4 im Test: Schlagkräftige Fortsetzung der MMA-Simulation!

Weiter führen die Verantwortlichen aus: „Wir sind uns bewusst, dass dies den Spielern im Voraus hätte mitgeteilt werden müssen. Das ist unsere Schuld. Wir wollen gewährleisten, dass unsere Spieler das bestmögliche Erlebnis beim Spielen von EA Sports UFC 4 haben, so dass die Anzeigenintegration in das Replay- und Overlay-Erlebnis in Zukunft nicht wieder auftauchen wird. Vielen Dank für euer anhaltendes Feedback zu EA Sports UFC 4.“

Quelle: Eurogamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu EA Sports UFC 4