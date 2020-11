PS5: Saturn und Media Markt können pünktliche Auslieferung nicht garantieren

In weniger als zwei Wochen kommt hierzulande die PS5 auf den Markt. Doch es scheint, dass viele Kunden von Media Markt und Saturn länger auf ihre neue Konsole warten müssen. Die Unternehmen können die pünktliche Auslieferung nicht in allen Fällen garantieren.

Es ist gar nicht so einfach, zum Launch eine PS5 zu bekommen.

Am 19. November 2020 wird die PS5 zwar nicht in den Verkaufsregalen liegen. Doch können Vorbesteller ihre Konsole entgegennehmen. Dabei gibt es allerdings einen Haken. Media Markt und Saturn können inzwischen nicht mehr allen Kunden garantieren, dass die PS5 am Tag der Veröffentlichung herausgegeben bzw. ausgeliefert wird.

Auslieferung kann nicht zugesichert werden

So verschicken die Handelsketten momentan Mails mit den folgenden Inhalten: „Im Zuge der Bearbeitung Ihrer Vorbestellung der Sony PlayStation 5 mussten wir leider feststellen, dass wir Ihnen derzeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei den Bestellungen nicht zusichern können, Sie mit dem gewünschten Artikel bereits zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 beliefern zu können.“

Media Markt und Saturn bitten um Verständnis und entschuldigen sich bei den Kunden. Wann die Konsolen ausgeliefert werden können, steht offenbar in den Sternen. Man befindet sich im engen Austausch mit dem Hersteller – also Sony.

„Derzeit befinden wir uns in einem kontinuierlichen und engen Austausch mit dem Hersteller, um schnellstmöglich alle Vorbestellungen bedienen zu können. Wir bitten Sie daher um etwas Geduld und versichern Ihnen, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Bestellung so schnell wie möglich auszuliefern“, so der weitere Wortlaut.

Unklar ist, wie viele Kunden betroffen sind. Allerdings machten sich auch in unseren Kommentarspalten zahlreiche Spieler bemerkbar, die diese Mail bekamen. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie viele Konsolen die Elektronikmärkte für den Launch zur Verfügung gestellt bekamen. Zudem ist offen, ob andere Händler nachziehen werden.

Amazon scheint jedoch weniger Probleme zu haben. Hier steht zumindest bei einer von uns bestellten Konsole in der Bestellübersicht nach wie vor: „Zustellung Do., 19. Nov.“ Allerdings war es in Deutschland eine der ersten Bestellungen, die bei Amazon eingingen.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Habt ihr die PS5 bei Media Markt oder Saturn vorbestellt und die oben zitierte Mail bekommen? Falls ja: Wann habt ihr die Bestellung aufgegeben?

