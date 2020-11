Yakuza Like a Dragon: Ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zu Launch

Ab sofort ist das Rollenspiel "Yakuza: Like a Dragon" unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich. Begleitet wird der Release vom obligatorischen Launch-Trailer.

"Yakuza: Like a Dragon" ist ab sofort für die PS4 erhältlich.

Am heutigen Dienstag wurde das Japano-Rollenspiel „Yakuza: Like a Dragon“ aus dem Hause Sega endlich auch in Europa veröffentlicht.

Begleitet wird die Veröffentlichung von „Yakuza: Like a Dragon“ vom offiziellen Launch-Trailer, in dem etwas näher auf die Rahmenhandlung des Gangster-Abenteuers eingegangen wird. Darüber hinaus wird euch ein Blick auf unterschiedliche Charaktere und Spielszenen ermöglicht. Den Launch-Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Die PS5 wird erst 2021 versorgt

Die Geschichte von „Yakuza: Like a Dragon“ rückt den neuen Protagonisten Ichiban Kasugas in den Mittelpunkt, der auf mysteriöse Art und Weise von seinem Clan verraten wurde und für diesen 18 Jahre im Gefängnis verbrachte. Für eine Tat, die er nicht begangen hatte, und um seinen Patriarchen beziehungsweise die Vaterfigur Masumi Arakawa (vertont von George Takei) zu schützen.

Zum Thema: Yakuza Like a Dragon: Trailer stellt Features der Next-Gen-Fassung vor

„Auf seinem Weg trifft er auf einige merkwürdige Charaktere, die sich seiner Truppe anschließen, beispielsweise der Ex-Cop Adachi (Andrew Morgado), die ehemalige Hebamme Nanba (Greg Chun) und Saeko (Elizabeth Maxwell), eine Hostess. Gemeinsam werden Ichiban und seine Truppe zu unerwarteten Helden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Yakuza: Like a Dragon“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die Xbox Series S und die Xbox Series X erhältlich. Die PS5-Fassung folgt hierzulande am 2. März 2021.

