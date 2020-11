Call of Duty Black Ops Cold War: Umfangreiches Day-One-Update mit Changelog angekündigt

Wie bekannt gegeben wurde, bekommt der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" ein umfangreiches Day-One-Update spendiert. Welche Verbesserungen im Detail geboten werden, verrät ein Blick auf den offiziellen Changelog.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erhält ein umfangreiches Day-One-Update.

In dieser Woche erscheint mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ der neueste Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie aus dem Hause Activision Blizzard.

Genau wie es bereits bei den Vorgängern der Fall war, wurde der Multiplayer auch in diesem Jahr zunächst einem ausführlichen Beta-Test unterzogen. Wie es von offizieller Seite heißt, wurde das daraus resultierende Feedback der Spieler genutzt, um die finale Version von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zu verbessern. Die entsprechenden Anpassungen halten mit einem Day-One-Update Einzug in den Shooter.

Changelog fasst die Optimierungen zusammen

Zu den typischen Verbesserungen, die auch das Day-One-Update zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ umfassen wird, gehören natürlich diverse Bugfixes und Performance-Optimierungen. Des Weiteren nahmen sich die Entwickler laut eigenen Angaben des allgemeinen Balancings an und besserten auf Basis des Community-Feedbacks vor allem bei den Waffen nach.

Welche Änderungen und Verbesserungen das Day-One-Update sonst noch mit sich bringt, verrät euch der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website zu finden ist. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am morgigen Freitag, den 13. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PS4 und die Xbox Series X/S.

Die PS5-Version folgt hierzulande Ende der nächsten Woche.

