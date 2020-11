Mortal Kombat 11: Launch-Trailer zur Ultimate-Edition eingetroffen

"Mortal Kombat 11: Ultimate Edition" ist ab sofort für alle Konsolen und den PC erhältlich.

Im Launch-Trailer von „Mortal Kombat 11: Ultimate Edition“ geht es brutal zur Sache. Dieser wurde mit dem heutigen Tag auf dem offiziellen Youtube-Kanal von „Mortal Kombat“ hochgeladen. Ihr bekommt zahlreiche Kampfszenen zu Gesicht, die auf das heute veröffentlichte Prügelspiel einstimmen sollen.

Neben bereits vorhandenen Kämpfern sehen wir auch die drei neuen DLC-Charaktere in Aktion, die in den vergangenen Wochen separat vorgestellt wurden. Dabei handelt es sich um die Filmikone John Rambo, Halbgott Rain und Sai-Attentäterin Mileena. Diese Charakter gehören dem Mortal Pack 2 an, welches in der Ultimate-Edition bereits enthalten ist.

Auch das Mortal Pack 1 ist mit am Start, das gleich sechs Charaktere enthält. Hierzu gehören der T-800 aus der „Terminator“-Reihe, Sindel, Spawn, Shang Tsung, Nightwolf und DC-Aushängeschild Joker.

Zusätzlich ist die Aftermath-Erweiterung mit dabei. Hier erwartet euch eine weitere filmreife Geschichte, drei neue Skin-Packs und weitere drei Charaktere. Dazu zählen die Filmfigur Robocop, das Mensch-Drache-Hybrid Sheeva und Windgott Fujin.

Next-Gen-Version enthält zahlreiche Verbesserungen

Insgesamt enthält die Ultimate-Edition zwölf Kämpfer mehr als die 2019 erschienene Standard-Version. Solltet ihr das Spiel bereits für PS4 besitzen und diese Woche eine PS5 erhalten, könnt ihr ein kostenfreies Upgrade vornehmen und „Mortal Kombat 11“ mit aufgehübschter Grafik, dynamischer 4K-Auflösung, kürzeren Ladezeiten und weiteren Vorteilen genießen.

Der Kinofilm zur „Mortal Kombat“-Reihe verschiebt sich übrigens nach hinten. Als Grund wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie angegeben.

So lautet die Beschreibung des Launch-Trailers: „Zeit, die Dinge ein wenig aufzuwühlen! Ultimate kommt und bringt einen völlig neuen Schlagabtausch mit sich.“

