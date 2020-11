Remnant From the Ashes: Complete-Edition, Verkaufszahlen und ein neuer Trailer veröffentlicht

Wer "Remnant: From the Ashes" bisher nicht gespielt haben sollte und den Titel gerne nachholen möchte, kann ab sofort zur sogenannten Complete-Edition greifen. Passend dazu wurden aktuelle Verkaufszahlen und ein neuer Trailer veröffentlicht.

"Remnant: From the Ashes" ist ab sofort als Complete-Edition erhältlich.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung gingen Perfect World Entertainment und die Entwickler von Gunfire Games noch einmal auf das kommerzielle Abschneiden von „Remnant: From the Ashes“ ein.

Wie es heißt, bringt es die Franchise mittlerweile auf mehr als 2,5 Millionen Verkäufe. Knapp 1,7 Millionen Verkäufe entfallen dabei auf das Hauptspiel. Die restlichen Absatzzahlen wurden mit den verschiedenen DLCs wie „Swamps of Corsus“ und „Subject 2923“ generiert. Wer „Remnant: From the Ashes“ bisher nicht gespielt haben sollte und den Titel gerne nachholen möchte, darf sich heute ebenfalls freuen.

Trailer stellt das Komplettpaket vor

So gaben Perfect World Entertainment und Gunfire Games bekannt, dass „Remnant: From the Ashes“ ab sofort in Form der sogenannten Complete-Edition erhältlich ist. Das Komplettpaket wurde für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und umfasst neben dem Hauptspiel von „Remnant: From the Ashes“ alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte und Updates.

Zum Thema: Remnant From the Ashes: Subject 2923 als finaler DLC veröffentlicht

Begleitet wird die Veröffentlichung der Complete-Edition von einem neuen Trailer, der mit Szenen aus dem Spiel auf das düstere Abenteuer einstimmt. „Remnant: From the Ashes“ verfrachtet euch in eine gefährliche Welt, in der die Menschheit um die letzten Ressourcen und gegen ihren Untergang kämpft.

Spielerisch wartet ein Survival-Action-Game in der Third-Person-Perspektive, das vor allem durch seine knackigen Bosskämpfe besticht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Remnant: From the Ashes