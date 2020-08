Remnant From the Ashes: Subject 2923 als finaler DLC veröffentlicht

Für das Survival-Actionspiel "Remnant: From the Ashes" wurde mit "Subject 2923" der letzte geplante DLC veröffentlicht. Einblicke liefert der Launch-Trailer.

Der finale DLC ist da.

Für „Remnant: From the Ashes“ wurde der finale DLC veröffentlicht. Er hört auf den Namen „Subject 2923“ und steht für PlayStation 4, Xbox One sowie PC zum Download bereit.

Ebenfalls ins Rennen geschickt wurde die Complete Edition von „Remnant: From the Ashes“, die neben dem Basisspiel die beiden DLCs „Swamps of Corsus“ und „Subject 2923“ enthält. Während der neue DLC einzeln mit 9,99 Euro zu Buche schlägt, werden für die Complete Edition rund 50 Euro fällig.

Neue Zonen und Bosse

In der letzten Erweiterung von „Remnant From the Ashes“ nehmt ihr den Kampagnenmodus „Testperson 2923“ in Angriff. Er schließt die postapokalyptische Story von „Remnant: From the Ashes“ ab und umfasst zwei einzigartige Zonen, neue Quests, Bosse, Waffen, Schmuckstücke, Rüstungssets und weitere Inhalte.

In der Kampagne entdeckt ihr die Ursprünge der Träumer und erfahrt, in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen. Die neuen Zonen führen euch in ländliche Gebiete und auf verlassene Militärbasen. Hinzu kommen die frostigen Höhen der Gebirgswelt von Reisum. Gegen die Feinde tretet ihr dabei mit einer Vielzahl an neuen Waffen, Modifikationen und Rüstungssets an.

Im Überlebens- und Abenteuermodus warten neue Gefahren auf euch, da Monster, Dungeons und Bosse von Reisum dynamisch hinzugefügt werden, während der Überlebensmodus und Hardcore-Modus eine Reihe neuer Belohnungen enthält.

Zum Thema

Der Survival-Action-Koop-Shooter „Remnant: From the Ashes“ ist seit Sommer 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich – unter anderem als Disk-Version. Mehr zum Werk aus den Häusern Perfect World Entertainment und Gunfire Games erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Remnant: From the Ashes