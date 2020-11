Fall Guys Ultimate Knockout: Dritte Season „Winter Knockout“ angekündigt

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mit dem Party-Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ lieferten Devolver Digital und die Entwickler von Mediatonic sicherlich einen der Überraschungshits des Videospieljahres 2020 ab.

Um die Spieler auf lange Sicht bei Laune zu halten, soll „Fall Guys: Ultimate Knockout“ langfristig mit neuen Inhalten und Updates unterstützt werden. Wie die Verantwortlichen von Mediatonic bekannt gaben, wird intern bereits an der dritten Staffel gearbeitet, die unter dem Namen „Winter Knockout“ ins Rennen geschickt wird.

Einen handfesten Termin bekam die dritte Season von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ bisher nicht spendiert. Allerdings deutet ein spielinterner Countdown darauf hin, dass diese am Montag, den 7. Dezember 2020 starten wird. Auch zu den Inhalten, die euch im Zuge der dritten Season geboten werden, schweigen sich die Entwickler derzeit noch aus.

Aufgrund des Namens „Winter Knockout“ können wir aber wohl von thematisch passendem Content ausgehen, mit dem in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ die kalte Jahreszeit eingeläutet wird. Sollten konkrete Details zu den Inhalten der dritten Season genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC und die PS4 erhältlich.

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I’m pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 25, 2020