People Can Fly: Outriders-Macher arbeiten an zwei weiteren Spielen

People Can Fly hat mehrere Spiele in Arbeit. Neben dem bereits angekündigten und im kommenden Jahr erscheinenden "Outriders" sind zwei weitere Projekte in der Mache. Sie erscheinen in Zusammenarbeit mit Take Two und Square Enix.

Zunächst bereitet sich People Can Fly auf den Launch von "Outriders vor.

Der „Bulletstorm“- und „Gears of War: Judgment“-Entwickler People Can Fly arbeitet momentan an der neuen IP „Outriders“, die bald in Zusammenarbeit mit Square Enix auf den Markt gebracht wird.

Doch auch darüber hinaus hat das Unternehmen reichlich Eisen im Feuer. Schon im Juli dieses Jahres berichteten wir darüber, dass People Can Fly an einem AAA-Action-Adventure für PS5 und Xbox Series X werkelt, das hauptsächlich in der US-amerikanischen Niederlassung in New York entsteht. Auch ein Start-Up-Studio im kanadischen Montreal und die Studios in Warschau, Rzeszów und Newcastle sind involviert.

Weiteres Projekt in Arbeit

Der offiziellen Webseite von People Can Fly lässt sich entnehmen, dass sich neben dem bereits erwähnten Adventure, das zusammen mit Take-Two Interactive produziert wird, ein zweites bisher unangekündigtes Spiel in Arbeit befindet. Bei diesem Projekt dient wieder Square Enix als Publisher.

„In Partnerschaft mit Take-Two Interactive arbeiten wir auch an dem kürzlich angekündigten neuen Original-AAA-Titel unter der Leitung des New Yorker Studios von PCF“, heißt es auf der Website. „Das dritte Spiel [inkl. Outriders] von People Can Fly ist unser neues aufregendes Projekt mit Square Enix, dessen Einzelheiten noch nicht bekannt gegeben wurden.“

Details zu beiden noch unangekündigten Spielen glänzen durch Abwesenheit, auch wenn der Take-Two Interactive-Titel vor nicht allzu langer Zeit als „äußerst ehrgeiziger, bahnbrechender Action-Adventure-Titel“ beschrieben wurde.

In der Zwischenzeit wird „Outriders“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Stadia entwickelt. Laut der aktuellen Planung ist mit dem Launch am 2. Februar 2021 zu rechnen. Vorangegangenen Plänen zufolge sollte der Shooter schon im Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen. Doch kam es im vergangenen Oktober zu einer mehrmonatigen Verschiebung.

