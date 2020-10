Square Enix: Die Zeit stand still, so der Publisher zur COVID-19-Krise

Square Enix kämpft weiter mit den Auswirkungen der Corona-Krise.

In den vergangenen Monaten dürfte sich die COVID-19-Krise für die Entwickler und Publisher zu einem zweischneidigen Schwert entwickelt haben.

Zum einen profitierte die Videospiel-Industrie finanziell von der Tatsache, dass die Nutzer viel Zeit in den heimischen vier Wänden verbrachten und sich auf der Suche nach Beschäftigung verstärkt Videospielen zuwandten. Auf der anderen Seite führte der mit dem Ausbruch des Coronavirus verbundene Umzug in das Home-Office in den vergangenen Wochen und Monaten zu Verzögerungen, die zahlreiche Verschiebungen zur Folge hatten.

Square Enix leidet weiter unter den Folgen der Corona-Krise

Auch Square Enix, einer der größten Third-Party-Publisher Japans, war von diesem Szenario natürlich betroffen. In einem Interview, das von der Financial Times geführt wurde, sprach Square Enix-Präsident Yosuke Matsuda noch einmal über die Entwicklung der vergangenen Monate und wies darauf hin, dass sein Unternehmen wohl noch lange Zeit mit den Auswirkungen der COVID-19-Krise zu kämpfen haben wird.

„Es gibt auch erhebliche Auswirkungen auf Seiten der Produktion. Das wird in der Zukunft nachhallen. Was wir jetzt verkaufen, mag zwar einige positive Aspekte mit sich gebracht haben, aber auf der negativen Seite ist die Zeit in Bezug auf die Produktion stehen geblieben. Wir konnten nichts entwickeln. Die Auswirkungen werden sich hier noch zeigen“, so Matsuda.

Zuletzt verschob Square Enix unter anderem den Rollenspiel-Shooter „Outriders“, der beim polnischen Entwicklerstudio People Can Fly entsteht, auf das Jahr 2021. Ob weitere Verschiebungen zu befürchten sind, werden die nächsten Monate zeigen.

