Sony Japan Studio: „Silent Hill“- und „Gravity Rush“-Schöpfer Keiichiro Toyama verkündet seinen Abschied

In den vergangenen Jahren war Keiichiro Toyama ein namhafter Mitarbeiter bei Sony Japan Studio, nachdem er in der Vergangenheit Marken wie „Silent Hill“, „Siren“ und „Gravity Rush“ erschaffen hatte. Allerdings hat Toyama bekanntgeben, dass er Sony Interactive Entertainment verlassen hat und bereits am 13. August 2020 ein unabhängiges Entwicklerstudio namens Bokeh Game Studio gegründet hat.

Es war Zeit für eine Veränderung

Aus diesem Grund haben auch seine langjährigen Mitarbeiter Kazunobu Sato und Junya Okura ihre Hüte genommen, um sich Toyama im neuen Studio anzuschließen. Bei Bokeh Game Studio fungiert Toyama als CEO, während Sato und Okura als COO bzw. CTO tätig sein werden. In Zukunft möchte man Software für Konsolen und PC entwickeln und viele Herausforderungen unabhängig von der Plattform annehmen.

Toyama sagte zu der Gründung des Studios: „Als ich in mich hineinhorchte, bemerkte ich, dass sich seit dem ersten Tag, als ich Fuß in diese Industrie setzte, nichts wirklich geändert hat. Als erstes möchte ich, dass die Spieler Spiele genießen, die aus originellen Ideen entstanden sind und zudem möchte ich es genießen diese Spiele zu erschaffen. Das ist alles, was dahinter steckt. Zum Glück war es für mich und das Team möglich viele Spiele zu entwickeln und zu veröffentlichen. Jedoch ist die Spieleindustrie weltweit rapide angewachsen und sie verändert sich die ganze Zeit weiterhin drastisch. Tag für Tag, in diesen Zeiten zu leben, habe ich das Verlangen für eine bedeutende Veränderung gespürt, um meine eigenen Ambitionen zu verfolgen. Aus diesem Grund habe ich entschieden unabhängig zu werden.“

Gegenüber der Famitsu hat Toyama bereits bestätigt, dass man an einem neuen Action-Adventure arbeitet, das für mehrere Plattformen erscheinen soll. Der Maßstab soll mit Toyamas Spielen aus der Vergangenheit vergleichbar sein. Zudem wird mit einer Entwicklungszeit von zwei bis drei Jahren gerechnet. Zudem hofft Toyama, dass er die guten Beziehungen zu Sony Interactive Entertainment aufrechterhalten kann, um vielleicht auch als unabhängiger Entwickler an seinen alten Marken arbeiten zu können.

