Persona 5 Strikers: Westlicher Erscheinungstermin steht fest

Update: Ein aktueller Tweet von Atlus deutet darauf hin, dass es am 8. Dezember 2020 zur offiziellen Enthüllung des Termins kommen wird.

Ursprüngliche Meldung: SEGA, Atlus und Koei Tecmo haben etwas vorzeitig den offiziellen westlichen Erscheinungstermin des Action-Rollenspiels „Persona 5 Strikers“ enthüllt. Mit einem Trailer, der inzwischen wieder offline genommen wurde, wurde bestätigt, dass PlayStation 4-, Nintendo Switch- und PC-Spieler ab dem 23. Februar 2021 in den Genuss des Rollenspiels kommen können.

Die Rückkehr der Phantom Thieves

Mit „Persona 5 Strikers“ wird die Geschichte des erfolgreichen Rollenspiels „Persona 5“ weitererzählt, wobei sich die Phantom Thieves auf eine Reise quer durch Japan begeben, um die Herzen der verdorbenen Erwachsenen zu stehlen, die in verschiedenen Städten für Chaos sorgen. Denn im ganzen Land haben sich Paläste erhoben, die die Phantom Thieves meistern müssen.

Allerdings wird man nicht nur mit Joker spielen, um sich mit den Schatten zu messen. Vielmehr werden alle bekannten Charaktere mit Ausnahme des Navigators spielbar sein und eigene Fähigkeiten mit sich bringen. Selbstverständlich wird man auch die verschiedenen Personas beschwören können.

In Japan erschien das Rollenspiel unter dem Namen „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ im Februar dieses Jahres für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

